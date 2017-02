Cos'è il proximity marketing e perchè è importante

ROMA - Volantini addio, il 2017 sarà l’anno del proximity marketing. La digitalizzazione ha apportato dei cambiamenti drastici nel modo in cui i consumatori interagiscono con prodotti e servizi. Gli smartphone in modo particolare ci hanno portato verso nuovi comportamenti di acquisto . Le piccole e medie imprese e i local business non possono fare altro che cercare di stare al passo coi tempi. Per contrastare la crescita dell’e-commerce, il set di funzionalità offerto da GoodBarber, permette alle piccole imprese di sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione senza compromettere la propria identità.

Loyalty Card e Club Card

Le carte fedeltà sono sempre state un incentivo in grado di trasformare i visitatori occasionali in clienti fedeli. Ma perché farlo riempiendo i portafogli dei clienti di tessere, quando, soprattutto ai giorni nostri, un utente è molto più propenso a usare il suo smartphone in qualsiasi momento della giornata? Una carta fedeltà digitale riesce ad abbracciare meglio il cambiamento, donando una luce diversa ad un particolare business, permettendogli di aumentare i profitti. GoodBarber offre una soluzione potente e flessibile, grazie all’ add-on Loyalty Card personalizzabile al 100%, adatto ad ogni tipo di attività commerciale. Una volta che i clienti hanno raccolto un numero di punti predefinito, è possibile attivare la funzionalità Club Card , con 3 livelli di membership e privilegi esclusivi. GoodBarber offre inoltre la possibilità di monitorare tutte queste azioni, con tutti i dati necessari ad identificare le campagne più redditizie.

Coupon e bonus

I coupon sono dei validissimi strumenti di promozione, ottimi per strategie d’acquisizione e attività di retention. Il potenziale dell’m-couponing è enorme: per incrementare le vendite e i visitatori del negozio, per migliorare il tasso di retention dei clienti, ecc... GoodBarber offre una funzionalità Couponing che può essere utilizzata per un business specifico, anche dislocato in diverse aree, o per una rete d’imprese. Grazie alla categorizzazione è possibile distribuire promozioni per diversi tipi di attività commerciali, con le informazioni relative ad ogni negozio e alle varie offerte disponibili. Gli utenti possono inoltre accedere a tutti i coupon, riscattarli subito o salvarli per un successivo utilizzo. GoodBarber ha inoltre sviluppato un sistema di ricompense, in modo da prendersi cura e fidelizzare i propri clienti. Attraverso questa funzionalità è possibile inviare la ricompensa perfetta in ogni momento: come gesto di benvenuto o per esempio per tornare ad interagire con un utente che non si vedeva da un po’ di tempo.

Notifiche Geolocalizzate

Il Geofencing e i Beacons sono tecnologie di ultima generazione che permettono di inviare notifiche ai dispositivi degli utenti, in base al loro comportamento all’interno di un’area precedentemente designata. Questi geo-alert, aiutano ad incrementare la ricorrenza d’acquisto, inviando delle notifiche al momento più opportuno , mantenendo sempre attivo l’interesse dell’utente. GoodBarber è stato uno dei primi app builder ad introdurre questo tipo di funzionalità all’interno di un servizio DIY, offrendo così anche alle piccole imprese la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità del mondo digitale in quello fisico.

A proposito di GoodBarber

GoodBarber è la piattaforma leader in Francia ed in Europa nella creazione di applicazioni mobile native. Fornisce un software facile da utilizzare, che permette di creare applicazioni per iPhone, iPad ed Android. GoodBarber é dotato di tutti gli strumenti necessari per aumentare la brand awareness e la fidelizzazione dei propri utenti. Le applicazioni possono essere realizzate sia da un normale utente che da un reseller. L'alternativa perfetta a progetti di sviluppo indipendenti lunghi e costosi. GoodBarber é la soluzione definitiva per fare della tua applicazione mobile un vero successo.