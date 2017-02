Hostmaker raccoglie 6,5 milioni di finanziamento

ROMA - Hostmaker, la società che gestisce gli appartamenti degli host di Airbnb o di altri proprietari di case per affitti a breve termine per vacanze o lavoro, ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 6,5 milioni di dollari guidato dal fondo di venture capital Ventech, insieme a DN Capital (già finanziatori di Shazam, Purplebricks e Happn).

Un progetto di successo

Fondata da Nakul Sharma, manager esperto nella gestione professionale dell'accoglienza per catene di hotel di lusso nonché host di Airbnb, Hostmaker è l'azienda che offre servizi completi di management, in grado di sollevare i proprietari da ogni peso legato alla gestione di affitti a breve termine. Da quando è nata nel 2014, Hostmaker è cresciuta di valore 8 volte fino ad arrivare agli attuali 9,3 milioni di dollari, più di tutti i suoi competitor europei nel campo della gestione dei servizi per appartamenti.

Maggiori guadagni per gli host

I fondi saranno investiti per rafforzare la leadership ottenuta sui mercati di Londra, Parigi, Roma e Barcellona, che sono fra i quattro maggiori mercati Airbnb a livello globale. Hostmaker gestisce al momento oltre 1.000 appartamenti privati di fascia alta in queste quattro città e ha opportunità di grande crescita, potendo contare su un bacino di oltre 100.000 case Airbnb presenti in questi mercati. Gli investimenti saranno inoltre indirizzati a garantire ai proprietari entrate ancora maggiori tramite un ulteriore sviluppo dell'algoritmo di pricing di cui Hostmaker è proprietario e dei servizi forniti dagli esperti di rendita da locazione di cui l'azienda si avvale, oltre ad incrementare la propria offerta tecnologica come leader del settore con una nuova interfaccia dedicata ai clienti che permetterà, a chi ospita, di controllare la performance di guadagno della propria casa e di consultare lo stato di manutenzione dell'immobile e le recensioni degli ospiti presenti sulle diverse piattaforme.

Tra le migliori startup del Regno Unito

Dal dicembre 2014, 80.000 persone sono state ospitate in case gestite da Hostmaker, generando 10 milioni di sterline in prenotazioni solo l'anno scorso. Hostmaker è al ventesimo posto tra le 100 migliori startup del Regno Unito e una delle 5 aziende inglesi da tenere d'occhio secondo Forbes.