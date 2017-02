Yakkyo lancia la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd

ROMA - Con un goal da 100mila euro Yakkyo, startup che permette l’accesso diretto agli acquisti in Cina, lancia la campagna di crowdfunding su Mamacrowd, la piattaforma di Siamo Soci che permette di investire in startup e PMI innovative completamente online.

Come funziona Yakkyo.

Il team di Yakkyo, che ha lavorato per oltre 20 anni nel settore del trading con la Cina, conosce molto bene tutti i limiti e le difficoltà incontrate dalla aziende italiane ed europee quando si apprestano ad importare merce dalla Cina. Per questo ha deciso di unire il suo know-how alle moderne tecnologia di Chatbot per realizzare un sistema di smart sourcing dedicato alle PMI che vogliono acquistare online prodotti dalla Cina.

Lo YakkyoBot

La tecnologia di Yakkyo si basa su un chatbot che, grazie ad un sistema di image recognition, permette al cliente di trovare in pochi secondi il prodotto ricercato e contemporaneamente permette a Yakkyo di ridurre del 95% il lavoro umano necessario alla gestione di ogni singola richiesta. Grazie, a questo sistema, inoltre, le PMI si rivolgono ad un solo interlocutore, abbattendo le barriere linguistiche con i fornitori cinesi e risparmiando, tempo sull’organizzazione delle spedizioni e denaro, perché Yakkyo permette il pagamento in euro.

Mercato di riferimento

Il mercato delle importazioni cinesi in Europa è in continua crescita ed ha raggiunto, nel 2015, oltre 82 miliardi di euro nei paesi EU-7. In Italia, anche, è un settore in espansione, infatti, nello stesso anno più di 400.000 PMI italiane hanno acquistato merce dalla Cina per un valore totale di 9 miliardi di euro. Per approfondimenti, la campagna e tutti i documenti sulla startup sono presenti nella pagina progetto

La campagna di equity crowdfunding

Yakkyo, startup accelerata da Luiss Enlabs nel 2016 , durante i sei mesi del programma di accelerazione, ha ricevuto più di 300 richieste di preventivo, ha emesso 135 ordini e fatturato oltre 400.000 euro, ma vuole continuare a crescere. Per farlo ha scelto di avvalersi dello strumento dell’equity crowdfunding, attivando una campagna su Mamacrowd, la piattaforma che permette di investire in startup e PMI innovative completamente online. In cambio di 100.000 euro, quindi, la startup apre la propria compagine a chi vorrà entrarvi come nuovo socio. Il processo è semplice: è sufficiente registrarsi sul sito Mamacrowd.com, visitare la pagina dedicata al progetto Yakkyo (in cui è possibile trovare le informazioni e i documenti economici, come il business plan) e scegliere quanto investire. Dal momento che Yakkyo è una startup innovativa regolarmente registrata al Registro Imprese, l’investimento dà diritto alle detrazioni fiscali al 30%, sia per persone fisiche che giuridiche.