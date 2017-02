InnovatorsRace50, Capgemini lancia la call per startup

MILANO - Capgemini, leader mondiale nei servizi di consulenza, tecnologia e outsourcing, annuncia il ‘go live’ della sua InnovatorsRace50, una competizione mondiale per le startup appena avviate per mostrare le potenzialità dei loro prodotti, servizi o applicazioni tecnologiche innovative in grado di trasformare e cambiare i modelli di business e le organizzazioni.

InnovatorsRace50

Questa edizione speciale di Innovators Race celebra la cultura Capgemini fatta di innovazione, imprenditorialità, collaborazione e divertimento, rendendo omaggio al fondatore Serge Kampf, che 50 anni fa ha creato quella che oggi verrebbe considerata una startup. Le 5 startup vincitrici avranno ognuna la possibilità di ottenere un sostegno per le proprie attività con un finanziamento a fondo perduto di 50.000 dollari, oltre ad usufruire di importanti opportunità di networking, partecipazione ad eventi Tech internazionali, conoscere e consultare esperti del settore e diventare partner di Capgemini. «La digital disruption sta ridefinendo tutti i settori e l’innovazione è la sua linfa vitale - ha dichiarato Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini Italia e Eastern Europe -. Essere un punto di riferimento per il panorama delle startup è un aspetto cruciale di ciò che facciamo per i nostri clienti. E’ un privilegio lavorare con imprenditori emergenti ed essere testimoni di alcuni dei pensieri più innovativi e risolutivi che stanno trasformando il business di oggi. Ci auguriamo che sia un’edizione di Innovators Race entusiasmante per festeggiare un compleanno davvero speciale, e di accogliere i finalisti nelle nostre AIE per aiutarli a perfezionare le loro proposte».

I settori

I candidati hanno tempo fino al 6 marzo per partecipare alla competizione globale tramite www.innovatorsrace50.com. Cinquanta startup saranno quindi scelte in cinque categorie (dieci per ciascuna) per proseguire con incontri personali con un gruppo di esperti che nominerà due finalisti per ogni gruppo. Le categorie del concorso sono: GovTech & social enterprises, FinTech & mobility, Consumers & well-being, Digital processes & transformation e Data & security.

I vincitori

In aprile e maggio, i 10 finalisti avranno la possibilità di confrontarsi per 8 settimane con gli esperti Capgemini per mettere a punto i propri business plan. Questi incontri avverranno presso i cinque centri Applied Innovation Exchange (AIE) di Parigi, San Francisco, Monaco, Londra e Mumbai. Durante questo periodo entreranno a contatto con un ambiente immersivo e di trasformazione che li porterà verso nuove esplorazioni, scoperte, sperimentazioni e applicazione delle proprie innovazioni. Potranno anche beneficiare dell’accesso a un ampio network di esperti che li aiuterà a lavorare sulle loro proposte e a preparare la presentazione finale. A giugno la finale decreterà i 5 vincitori (uno per tema), che saranno annunciati durante le celebrazioni per il 50° anniversario in ottobre. Le storie dei 10 finalisti saranno, inoltre, raccolte in una web serie trasmessa a partire da settembre 2017.