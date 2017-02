Sabato Tech, corsi di tecnologia per bambini

ROMA - Avvicinare i bambini alla tecnologia, aiutandoli a sviluppare il pensiero computazionale e pensare in ottica digitale. Sono questi i valori che Codemotion Kids porta avanti da diversi anni, organizzando eventi, attività, corsi di formazione per i più piccoli al fine di aiutare le nuove generazioni a una crescita più consapevole e proiettata al futuro.

I Sabato Tech di Codemotion Kids

Come si realizza un videogioco? Come si assemblano le parti di un robot? Come si disegna un oggetto in 3D? Tutte queste attività vengono svolte dai bambini con l’aiuto di alcuni mentor esperiti, attività sempre con un occhio al gioco e al divertimento che non deve mai mancare per un bambino. Per incentivare maggiormente le famiglie e bimbi stessi, Codemotion Kids lancia un nuovo format per i suoi corsi di educazione tecnologica dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni: sono i Sabato Tech, cicli da 4 incontri nel weekend, per dare a chi durante la settimana ha molti impegni la possibilità di avvicinarsi all’affascinante mondo dei creatori di tecnologia.

Le date

Dopo il grande successo delle prime due edizioni nella sede romana, i Sabato Tech arrivano, a partire da marzo, anche nelle altre sedi Codemotion Kids. Coding​, robotica​, elettronica​ e design​ saranno gli argomenti al centro delle diverse edizioni: Sabato Tech di Primavera, dal 18 marzo all’8 aprile, e Sabato Tech verso l’Estate, a partire dal 6 maggio. L’obiettivo​ è quello di avvicinare i più piccoli ad attività che possano aprire loro le porte del futuro, ​fornendo a ragazze e ragazzi competenze fondamentali in ogni ambito della vita: pensiero computazionale, capacità di problem solving e di lavoro in squadra.