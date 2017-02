Accelerazione per startup a Luiss Enlabs, come partecipare alla call

ROMA - A partire da oggi, 21 febbraio 2017, fino al 2 aprile 2017, è aperta la call for applications per partecipare alla prossima edizione del Programma di Accelerazione di Luiss Enlabs, uno dei principali acceleratori di startup in Europa, nato da una joint venture tra LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in borsa che opera nel settore del venture capital, e l’Università Luiss.

Il programma

Rispondendo alla call, aperta due volte l’anno, le più promettenti startup avranno la possibilità di accedere a un percorso intensivo di 5 mesi volto a trasformare progetti nelle prime fasi di vita in aziende che fatturano sul mercato. Il programma avrà inizio a giugno 2017 e si svolgerà negli spazi di Luiss Enlabs: un hub dell’innovazione di 5000 metri quadrati nel cuore di Roma, all'interno dell'ala storica della Stazione Termini. Le startup parteciperanno a seminari tematici e saranno seguite nel business development, nell’investor networking, nel management e nello sviluppo tecnologico da un team di esperti e di un Board of Advisors di oltre 50 membri di rilievo con diverse competenze settoriali. Inoltre, le startup riceveranno un investimento da parte di LVenture Group di 80mila euro, di cui 30mila cash e 50mila in servizi, a fronte di una equity del 9%. Sarà utilizzato il metodo Scrum: un sistema di gestione del lavoro del team volto ad accelerare la crescita dell'azienda e basato sulla definizione di obiettivi da realizzare in «sprint» di due settimane seguiti da "Demo Day" in cui presentare i risultati ottenuti e i dati raccolti. Dopo i primi 2 mesi, dedicati principalmente allo sviluppo del prodotto, inizierà la fase di validazione e test sul mercato. Nell'ultimo mese le startup dovranno produrre dei ricavi e prepararsi per la presentazione a investitori, corporate e stampa durante l'Investor Day, evento conclusivo del programma che si terrà a novembre 2017.

L’opportunità

Tra i punti di forza di Luiss Enlabs ci sono una community di startup e attori del mondo dell'innovazione e un network di investitori, grandi corporate e istituzioni. «Sono proprio le sinergie e i contatti che nascono all'interno del nostro "ecosistema" a favorire la rapida crescita e il successo delle startup - ha detto Augusto Coppola, Direttore del programma di accelerazione di Luiss Enlabs -. Per avere conferma della validità del nostro modello ci basiamo sui numeri. In particolar modo, è interessante il tasso di successo in termini di startup che raccolgono nuovi investimenti dopo il programma di accelerazione: si attesta al 94%, ben al di sopra della media del 61% stimata dal Global Accelerators Network (GAN), rete dei migliori acceleratori del mondo di cui LUISS ENLABS è parte».

La sezione

Il processo di selezione comincia candidandosi online attraverso il sito di Luiss Enlabs entro il 2 aprile 2017. Nel mese di aprile saranno valutate le application e una prima selezione di startup parteciperà al "Selection Day", un incontro il team di Luiss Enlabs e parte del Board of Advisors, e nel mese di maggio sarà effettuata la scelta finale. Per partecipare le startup devono possedere i seguenti requisiti:

- essere startup digitali e avere almeno un prototipo funzionante del prodotto o un'idea validata (Minimum Viable Product);

- avere un team con un set completo di competenze, in particolare quelle di sviluppo tecnologico, disposto a trasferirsi a Roma per tutta la durata del programma e dedicarsi al progetto full time;

- proporre una soluzione competitiva in un settore di mercato in forte crescita.