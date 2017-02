Dieci cose che puoi imparare in 10 minuti per aumentare la produttività

ROMA - Troppe cose da fare, troppo poco tempo. Nell’era digitale il lavoro è spesso sinonimo di multi-produttività: si cerca di fare più cose possibili, nel minor tempo possibile. Secondo alcuni recenti studi più di due terzi dei dipendenti hanno riferito di sentirsi sovraccarichi di lavoro, mentre l’84% è convinto che questa situazione non potrà fare altro che aumentare. Forse, alla luce dei fatti, è meglio metterci una pietra sopra. Però ci sono 10 semplici cose da fare, che possono aumentare in modo considerevole la tua produttività. E le puoi imparare davvero velocemente.

1. La Tecnica del Pomodoro

La gestione del tempo è molto importante per la produttività. La tecnica del pomodoro è una di quelle più efficaci. E’ richiesto di progettare le attività quotidiane a intervalli di 25 minuti: in questo modo si è costretti a essere estremamente concentrati.

2. Come migliorare la media

Prendetevi 5 minuti per cercare qualcosa in merito alla filosofia del Dott. Stan Beecham e sulle menti elite e poi prendetevi i restanti 5 minuti per migliorare la vostra media. Abbiamo la tendenza a concentrare tutto il nostro tempo a migliorare le nostre prestazioni di picco. Se, invece, ci concentrassimo nell’ottimizzare tutte quelle prestazioni «medie», potremmo essere decisamente più produttivi.

3. Come pianificare in anticipo

Pianificazione settimanale e appuntamenti con se stessi per la settimana successiva. Questo modello garantisce di dare la giusta attenzione ai bisogni primari, alle priorità con noi stessi che tutti noi abbiamo. Da una parte è facile distrarsi, dall’altra, però, non bisogna dimenticarsi di ricaricare le batterie. Questo metodo assicura comunque che l’obiettivo rimanga fisso sui proprio progetti.

4. Come meditare

In 10 minuti si può tranquillamente imparare una pratica di meditazione che potrebbe poi servire per tutta la vita. La meditazione aiuta a calmare la mente, alleviare lo stress e portare chiarezza nella vita di tutti i giorni. Solitamente la produttività aumenta ogni volta che la meditazione riesce a portare l’individuo fuori dalla sua routine. Guarda un video su YouTube o leggi un post veloce su come meditare. Non è così difficile.

5. Tecniche di memorizzazione

Se pensate al vostro cervello come un insieme di cartelle di un computer, allora potere essere d’accordo nel dire che è impossibile non trovare un’informazione. Se si dimentica qualcosa è perché o non è stato salvato oppure è da qualche parte, ma è difficile da recuperare. La concentrazione aiuta il riaffiorare dei ricordi. Metti a fuoco qualcosa, un oggetto, e prova a concentrarti. Metti alla prova te stesso.

6. Come triplicare la velocità di lettura

Leggere aiuta ad aprire la mente e acquisire informazioni che possono ritornarci utili. Come si fa quando si ha poco tempo? Con gli audio libri (ce ne sono davvero tanti). Queste applicazioni hanno speso delle funzioni che permettono di ascoltare i libri a più velocità. Allenati a fare sempre meglio.

7. Come assumersi le responsabilità

Troppo spesso le persone cercano di trovare delle ragioni per le quali non riescono a fare qualcosa, perché è successo un incidente, manca il budget e via discorrendo. Ma assumersi le responsabilità delle proprie azioni, ti farà fare affari in modo molto più agevole. Imparando ad andare avanti.

8. Essere critici verso i compiti importanti

Accumulare cose da fare sulla tua lista ti fa sentire molto produttivo. Alla fine, però, la tua lista diventa troppo massiccia a discapito di tutti i compiti che ti eri prefissato, dal momento che non hai abbastanza energia per ciascuno di essi. Se da una parte è possibile delegare, dall’altra, puoi anche dividere le attività critiche (compiti che devi fare ora per migliorare il business) e attività importanti (compiti che si possono fare ogni tanto per migliorare il proprio business).

9. Allunga il braccio

Lunghe ore alla scrivania portano spesso a problemi di salute se non si impara velocemente ad allentare la tensione muscolare. Ci sono semplici esercizi, ad esempio, per prevenire la sindrome del tunnel carpale e il mal di schiena, da fare in meno di 10 minuti. Un tempo sufficiente per iniziare a proteggere la tua salute e la tua produttività.

10. Segmentare il tempo

E’ molto facile cadere nelle distrazioni quando la giornata lavorativa è lunga. Il segreto sta nel pianificare la giornata in modo tale da avere dei blocchi tra un’attività e l’altra e dedicare solo quel segmento della giornata per fare quell’attività specifica, senza spalmarla nell’arco delle 8-10-12 ore di lavoro.