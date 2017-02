Internet of Things, nel 2020 oltre 20 miliardi di oggetti connessi

ROMA - Oltre 250 miliardi di dollari di affari entro il 2020 di cui 60 miliardi per il mercato delle applicazioni e oltre il 40% delle aziende mondiali disposte ad acquistare tecnologie connesse. Sono questi i numeri che emergono dall’ultimo rapporto Boston Consultino Group dedicato all’Internet of Things. A concentrare i maggiori investimenti saranno il settore manifatturiero, quello dei trasporti e dell’energia.

Oltre 20 miliardi di oggetti connessi nel 2020

E il mercato è in crescita costante, considerando che da qui al 2020 si stimano ricavi in rialzo per tutte le soluzioni dell’Internet of Things vendute sul mercato, con un tasso di crescita annuale superiore del 20%. Entro la fine dell’anno in corso, infatti, saranno ben 8,5 miliardi le «connected things» a livello globale con un incremento che, rispetto al 2016, si attesta intorno al 31%. Una spesa, quella relativa all’acquisto di oggetti connessi che a fine 2017 dovrebbe superare i 2 trilioni di dollari. Una corsa all’automazione IoT che ovviamente non si arresterà e che anzi aumenterà, fino a raggiungere i 20,4 miliardi di oggetti intelligenti in uso nel 2020, soprattutto sui mercati di Cina, Europa occidentale e Stati Uniti.

I settori coinvolti

Ad oggi, secondo il Report di Gartner, sono i contatori intelligenti (gli smart meters installati dalle utilities), le smart tv e i sistemi di videosorveglianza elettronica i settori più interessati dalla spesa, ma già da quest’anno nuovi mercati verticali saranno abbastanza attrattivi da vedere aumentare gli investimenti delle aziende e degli enti pubblici, nello specifico: sanità digitale (eHealth), sensori digitali, auto connesse (connected cars/self driving cars), smart buildings/smart home/smart city, sistemi di illuminazione LED, sistemi di sicurezza per la casa.

Le famiglie

Ad acquistare maggiormente questi dispositivi saranno le famiglie, che copriranno il 63% del mercato IoT nel 2017, con l’attivazione di 5,2 miliardi di oggetti connessi in rete nel 2017 e una spesa complessiva di 725 miliardi di dollari. Ma ad investire forte nel settore, ovviamente, saranno le aziende e le industrie secondo Gartner, che attiveranno sistemi IoT per 3,1 miliardi di oggetti interconnessi e una spesa di 1000 miliardi di dollari.