Social Academy raccoglie 500K da LVenture Group e Lazio Innova

ROMA - Ammonta a 500mila euro il round di investimento fatto da LVenture Group, Lazio Innova e altri investitori a favore di Social Academy, la piattaforma EdTech che offre una visione completa sulle migliori opportunità di formazione, servizi di orientamento professionale e offerte di lavoro.

L’importanza della formazione

La startup nata nel 2015 ha già aiutato oltre 55.000 utenti a orientarsi nel mondo del lavoro e aggrega attualmente circa 200 academies, ossia aziende di formazione e università sulla propria piattaforma. Incrociando Social e Mobile Learning, la piattaforma consente, da un lato, alle aziende di creare, promuovere e gestire corsi di formazione, sia in aula che online e, dall’altro, permette agli utenti di trovare in un unico marketplace tutta l’offerta formativa disponibile, confrontare i contenuti dei corsi, richiedere informazioni e acquistare al miglior prezzo. «Le competenze digitali sono fondamentali per l’occupazione - spiega Luigi Capello, AD di LVenture Group e Luiss Enlabs -. Molti lavori sono già oggetto di profonde trasformazioni: per chi vuole restare competitivo, la formazione continua è e sarà sempre più una necessità improrogabile. L’EdTech nel quale si muove Social Academy è un mercato in piena espansione: secondo le stime nel 2020 varrà oltre 250 milioni di dollari a livello globale. Questo investimento si inserisce nella strategia complessiva di LVenture Group, quella di puntare su startup ad alto potenziale e con ottime opportunità di crescita».

Un mercato da 5 miliardi di dollari

Un mercato, quello dell’EdTech che a oggi vale circa 5 miliardi di dollari, nonostante la disoccupazione giovanile in Italia abbia raggiunto livelli assai preoccupanti, attestandosi al 40% e includendo anche molti giovani dotati di lauree e master: «Noi vogliamo aiutare le persone e le aziende a capire ed esprimere le proprie potenzialità, individuando gli investimenti in formazione che permettano di raggiungere l’obiettivo desiderato, l’emersione dei talenti e l’incontro con il mondo del lavoro - ha detto Andrea Genovese, CEO di Social Academy -. Per questo con Social Academy, oltre a selezionare i migliori corsi, offriamo sessioni di career coaching, test di autovalutazione e approfondiamo le professioni del futuro».

L’apporto di Lazio Innova

Importante anche l’apporto fatto da Lazio Innova che solo nell’ultimo anno ha effettuato ben 8 interventi nel capitale di rischio di altrettante startup innovative del Lazio: «Nel complesso sono quasi 21 i milioni di euro investiti e 33 le imprese coinvolte - ha specificato Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova -. Un impegno che Lazio Innova, per conto dell’Amministrazione regionale, intende confermare e ampliare con il nuovo ciclo di risorse europee».