BusinessRM, come gestire la tua impresa online

MILANO - Una storia particolare quella di Danilo Rea, fondatore di WEREA Srl, la startup innovativa che ha sviluppato BusinessRM, piattaforma che permette a qualsiasi imprenditore di gestire online la propria impresa, senza alcun contributo da parte di specialisti IT. Lui, Danilo, per far partire il suo progetto ha lasciato una promettente carriera da Project Manager nel settore Metals per partire alla volta dell’incubatore Plug&Play in Silicon Valley.

Dall’unione di un padre e un figlio nasce una startup

Un’idea, quella di WEREA, che gli è balenata insieme al padre: «Abbiamo fondato la nostra startup nella notte di Halloween del 2014 come progetto imprenditoriale nato da un’idea e dall’unione di due esperienze, la mia e quella di mio padre - racconta Danilo -. Mentre io ero in Silicon Valley, infatti, è stato mio padre a mandare avanti la startup, forte dei suoi 25 anni di esperienza nella consulenza di Direzione per le PMI. Questo duplice contributo nella WEREA, ha fatto in modo che un progetto iniziale così complesso trovasse, in tempi molto brevi, soluzioni semplici e funzionali».

Come funziona BusinessRM

BusinessRM è una piattaforma che permette a qualunque imprenditore di gestire online la propria impresa, o gruppo di società, con un unico strumento, disponibile anche per iOS e Android. «Il vantaggio dell’utilizzo di questa piattaforma è legato alla possibilità di avere un unico sistema, un’unica interfaccia molto flessibile per tenere sotto controllo tutti gli aspetti della propria impresa - prosegue Danilo - Lavorare con BusinessRM.com permette, quindi, di superare le differenze di linguaggio presenti nei differenti settori dell’azienda e consente una comunicazione più efficiente tra i diversi reparti. Inoltre, condividere un unico strumento per la gestione totale della propria realtà imprenditoriale (dal reparto commerciale, all’area amministrativa, fino alla gestione del personale) consente di abbassare notevolmente i costi legati all’organizzazione e alla gestione».

Un’opportunità per l’Industria 40

Infine, BusinessRM, si dimostra una piattaforma utile anche a chi deve gestire più di un’impresa, in quanto ogni azienda viene vista e gestita come un «Place» consentendo così all’imprenditore di gestire ogni impresa avendole precisamente suddivise in un’unica piattaforma. BusinessRM.com, nello specifico, è un sistema che non richiede un investimento iniziale, funziona basandosi su un servizio puramente cloud ed è sviluppato su una politica commerciale che prevede un abbonamento. BusinessRM, grazie alla sua capacità di aggregare informazioni e dati provenienti da diversi sistemi e dall’IoT, rappresenta una chiave di volta per le opportunità offerte dall’Industria 4.0, per la quale la finanziaria 2017 prevede importanti incentivi fiscali, tra cui l’iperammortamento al 250%. «Il servizio che abbiamo sviluppato - conclude Danilo - viene utilizzato già da diverse piccole e medie imprese in Italia, con dimensioni di fatturato che variano dai 500.000 ai 40milioni di euro e si applica trasversalmente a diversi settori, da quello manifatturiero a quello retail, fino alle società di servizi, come le agenzie di marketing».