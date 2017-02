Startup Live a Klagenfurt dal 3 al 5 marzo (© )

KLAGENFURT - Si terrà a Klagenfurt, presso il Parco Scientifico e Tecnologico, dal 3 al 5 marzo, la terza edizione di Startup Live, l’evento dedicato a tutti coloro che hanno un’idea o a chi vuole sperimentare un contesto di scambio e contaminazione con esperti, imprenditori ed investitori, promosso in collaborazione con Friuli Innovazione.

Startup Live dal 3 al 5 marzo

L’obiettivo principale dell'iniziativa è quello di dare l'opportunità a startupper, change makers e creativi provenienti da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria di dar vita a team imprenditoriali vincenti e acquisire le competenze di base per avviare la propria startup. Un network internazionale di professionisti, aziende e investitori supporteranno i team di lavoro dallo sviluppo del modello di business alla preparazione del pitch finale di presentazione. Saranno presenti partecipanti provenienti dal network di contatti dell'incubatore certificato Techno Seed di Friuli Innovazione.

Come partecipare

Venerdì 3 marzo saranno presentate le idee di business e verranno formati i gruppi di lavoro. I team così composti svilupperanno nei 3 giorni a disposizione il progetto imprenditoriale che presenteranno domenica 5 marzo, in forma pubblica, di fronte ad una giuria di alto livello composta anche da business angels. Tutti i giovani imprenditori, in particolare del Friuli Venezia Giulia, che desiderano acquisire gli strumenti per accelerare lo sviluppo della propria idea di business e avere l’occasione di presentarsi a investitori e partner stranieri, possono iscriversi all'evento al link (dove è disponibile anche il programma dettagliato). Gli startupper più esperti possono, inoltre, partecipare all’evento come mentore scrivendo una mail a claudia.baracchini@friulinnovazione.it