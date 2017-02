Clyck, la startup che ti fa indossare i ricordi (con un braccialetto)

ROMA - Ricordate l’ultima volta che avete sfogliato un album di fotografie? Di quelli un po’ vecchi, che i nostri genitori custodiscono ancora gelosamente tra gli scaffali degli armadi di casa. Probabilmente, molto tempo fa. Nell’era digitale scattiamo e condividiamo sui social network migliaia di foto ogni giorno ma la magia di custodire e sfogliare un album di ricordi è diventata un privilegio per nostalgici. Ma l’innovazione, a volte, serve anche a questo: a riportare a galla la tradizione, in modo un po’ più smart.

Un modo smart e glamour per avere sempre i propri ricordi

E’ quello a cui ha pensato Luca Somensi, co-founder di Clyck una giovane startup che ha creato un braccialetto personalizzabile con le proprie foto, un accessorio unico per ricordare gli attimi più belli e portarli sempre con sé. L’idea è venuta allo stesso Luca, rovistando in un cassetto nella mansarda del padre, dove per caso si è ritrovato tra le mani una vecchia pellicola fotografica con alcuni scatti di famiglia. Grazie a un pizzico di nostalgia e un’intuizione geniale, Luca ha trovato il modo di conservare questi ricordi e portarli sempre con sé, immaginando un braccialetto-contenitore di emozioni. È così che nasce Clyck, un’idea che ha trovato da subito l’appoggio dei tre amici di sempre, decisi a credere e investire le loro forze e risorse in questo progetto comune, unico nel suo genere, che ad oggi non conta competitors. E insieme a lui hanno deciso di credere inc questa avventura anche i suoi amici, cresciuti insieme sin dai tempi dell’oratorio: Davide Beretta, Stefano Ferrari e Alessio Bellandi, una squadra affiatata che unisce competenze differenti ma complementari.

Una startup in crescita

I numeri sono incoraggianti e il grafico delle vendite mensili è una linea retta in costante crescita da 12 mesi, dati che hanno spinto i quattro soci a reinvestire i primi introiti nel continuo miglioramento del software e del sito web, entrambi recentemente rivisti nella grafica, nella facilità di utilizzo da Mobile e nell'introduzione della versione inglese. Potenzialmente già oggi Clyck è ordinabile da qualsiasi parte del mondo e la consegna è garantita in pochi giorni lavorativi. I prossimi obiettivi sono potenziare e diffondere la presenza di Clyck oltre confine e sviluppare una app dedicata.

Come creare il proprio braccialetto

Clyck è l’idea glamour per tornare a stampare le fotografie in una forma nuova e originale e veder impressi nei fotogrammi che avvolgono il polso i momenti più preziosi della propria vita, in un design che evoca il fascino vintage dei vecchi negativi fotografici. Disponibile a colori oppure in bianco e nero, il bracciale è testato e certificato, 100% made in Italy e 100% high quality. Averlo è semplicissimo: basta andare sul sito www.clyck.it e, con pochissimi passaggi, creare il proprio braccialetto in completa autonomia. Le foto si possono caricare direttamente dal computer oppure dal proprio profilo Facebook e Instagram, la consegna avviene entro qualche giorno dall’ordine, all’interno di una piccola confezione regalo studiata in una dimensione ridotta in modo da poter essere spedita via posta e recapitata direttamente nella buca delle lettere, senza corrieri da aspettare e pacchi da ritirare. Il tutto al modico prezzo di 13,90 euro, più spese di spedizione.