Soldo Business, il conto spese smart per le aziende

MILANO - Arriva oggi, 14 febbraio, Soldo Business, il primo conto spese multi-utente per le aziende che vogliono tenere sotto controllo le proprie spese quotidiane. Basato sul circuito di pagamento Mastercard, Soldo Business permette di delegare, controllare e tracciare in tempo reale le uscite aziendali e quelle dei collaboratori attraverso l’uso di carte prepagate personalizzabili, un cruscotto di gestione su web e un’app su iOS o Android che permette agli utenti di aggiungere informazioni e le foto delle ricevute alle transazioni, integrandosi con i più usati software di contabilità.

Il conto spese multi-utente per le aziende

Si tratta del primo servizio di questo genere sulla scena FinTech europea: una soluzione semplice e sicura che, da un lato, permette di automatizzare la gestione contabile delle spese ed eliminare le operazioni necessarie a gestire gli anticipi di denaro ai dipendenti, definendo regole e limiti di utilizzo per ogni membro del network aziendale, e dall’altro garantisce a tutti - impiegati, consulenti o interi dipartimenti aziendali - l’autonomia necessaria per le esigenze di acquisto di ogni giorno semplificando anche la compilazione delle note spese. La tecnologia sviluppata da un team di programmatori ed esperti di finanza, permette di semplificare la gestione delle uscite di cassa quotidiane legate alla normale operatività aziendale, rendendo l’intero processo trasparente e ottimizzando i costi di gestione contabile.

Integrare le banche con strumenti innovativi

«Siamo entusiasti di aver introdotto per primi sul mercato un conto spese per aziende che sappia rispondere a un bisogno di delega, controllo e trasparenza che non è possibile trovare al momento fra i servizi bancari tradizionali: la nostra idea di Fintech non è infatti quella di sostituirci alle banche tradizionali, ma di integrare agli strumenti esistenti soluzioni innovative per semplificare le gestione delle spese di tutti i giorni - ha detto Carlo Gualandri, CEO di Soldo -. La tecnologia ha reso più fluide moltissime operazioni nella quotidianità delle aziende, portando con sé un cambiamento di approccio in termini di pianificazione delle attività, che fino al lancio di Soldo Business non ha visto altrettante ricadute nella gestione delle transazioni».

Come funziona Soldo Business

Ogni azienda può ora delegare acquisti ai propri collaboratori o affidare loro un budget per le spese fuori sede con una Soldo Business Mastercard che, associata ad una app, permette loro di restare aggiornati sulle transazioni effettuate. Il titolare del conto mantiene il controllo principale dei flussi di denaro, grazie a un cruscotto di gestione dal quale può impostare limiti, regole e budget in maniera personalizzata, per tutti i membri del network aziendale, in base alle singole necessità. La console di gestione permette di generare report da esportare facilmente sui propri programmi gestionali, tracciare tutte le uscite aziendali con notifiche istantanee, mentre movimenti ed estratti conto sono visibili da tutti gli utenti in tempo reale. In particolare con Soldo Business sarà possibile:

Creare conti intestati sia a persone (impiegati o collaboratori) sia a centri di costo - Ogni individuo o dipartimento può gestire in autonomia le spese accedendo a wallet on line abbinati a carte prepagate MasterCard

Controllare e monitorare la distribuzione dei fondi aziendali - Soldo elimina il tempo speso per la gestione degli anticipi di cassa, un’attività dispendiosa in termini di tempo e soggetta a rischi. Le transazioni possono essere controllate in tempo reale sia dal dipartimento amministrativo che dai dipendenti, attraverso la console gestionale o l’app Soldo.

Migliore gestione dei budget - con Soldo, un'azienda può definire il budget per una persona o un intero reparto, controllando limiti di spesa e regole e adattandoli alle esigenze di ogni utente.

Ridurre il rischio di frode o eccessi di spesa - L’azienda può consentire o bloccare i pagamenti on-line, prelievi bancomat e transazioni estere. Le carte Soldo possono inoltre essere attivate e disattivate in qualsiasi momento.

Offrire a consulenti esterni e personale junior uno strumento sicuro e monitorato per pagare le spese essenziali - I pagamenti con la carta Soldo Business sono tracciabili in tempo reale e possono essere soggetti a controlli e limiti

Semplificare la gestione delle spese aziendali ricorrenti - ad ogni centro di costo può essere associata una carta di plastica o virtuale, per gestire ad esempio le spese di piccola cassa, la pubblicità online o i costi di catering, semplificando il processo di allocazione dei costi.

Trasferimento istantaneo gratuito di denaro da un conto all’altro - la divisione finanziaria o gli amministratori

hanno informazioni immediate e trasparenti su come il denaro aziendale è ripartito tra dipendenti e centri di costo.

Compatibilità con i software di contabilità - Soldo può essere integrato con i software aziendali di gestione spese

e contabilità più utilizzati

Nessuna valutazione creditizia dell’azienda - A differenza di una carta di credito, Soldo Business non richiede la

valutazione creditizia dell’azienda o la concessione di un fido, poiché è un conto spese prepagato.