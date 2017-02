Auxilium Fiat Torino sta con le startup e adotta il prezzo dinamico

TORINO - La Fiat Torino è la prima squadra di basket in Italia ad adottare il biglietto a prezzo variabile, come già avviene per molte formazioni in NBA, dai Boston Celtics ai Toronto Raptors, ai Detroit Pistons.

Un nuovo modo di pagare i biglietti

Il costo dei ticket di ogni partita sarà calcolato in base a decine di variabili, dall’orario e dall'anticipo con cui si acquista il proprio biglietto fino alle condizioni meteorologiche, dal blasone della squadra ospite e la rivalità, alla probabilità di assistere ad un incontro dai diversi toni spettacolari. Tutti aspetti analizzati scientificamente dagli algoritmi di intelligenza artificiale di Dynamitick – società leader in Italia nella realizzazione e gestione di sistemi di dynamic pricing - che ha elaborato una tecnologia specifica per il settore sportivo italiano. Un sistema che è già stato introdotto da Dynamitick in altri segmenti dell’entertainment, come il cinema e il calcio.

Fiat Torino e dinamic ticket pricing

Un altro passo importante per la startup romana, dopo l’accordo con la società di calcio della Serie B Virtus Entella, la prima squadra di calcio in Italia ad introdurre il prezzo del biglietto variabile. Il dynamic ticket pricing è il più evoluto modello di vendita nel ticketing, che, attraverso l’utilizzo di algoritmi, permette di modulare i prezzi in base alla domanda del mercato, ai risultati di vendita e alle oscillazioni di specifiche variabili, offrendo così l’opportunità di incrementare la presenza di spettatori e contenere i biglietti invenduti. È una formula vincente ampiamente diffusa all’estero nell’industria dello sport, dove rappresenta un efficace modello di business soprattutto nello sport professionistico e nei campionati di college americani. «Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo, che segna il nostro ingresso nel mondo del basket, e affianca il nostro brand a quello di una società sportiva innovativa e in grande crescita. L’industria dello sport in Italia è da tempo alle prese con un calo cronico degli spettatori e dei ricavi. Vendere biglietti al giusto prezzo permette di stringere un rapporto trasparente con i propri tifosi - ha detto Federico Quarato, CEO di Dynamitick -. Ci auguriamo che questa partnership sia un ulteriore tassello per un rilancio del settore sportivo italiano».

Anche il basket si rinnova

Il dinamic ticket pricing è stato introdotto per la prima volta in Italia da Dynamitick, nel settore del cinema. Ma sono molti i settori in cui può essere applicato, soprattutto per rivoluzionare certi modelli di business anche nello sport: «Da tempo stiamo cercando nuove soluzioni per favorire sempre di più l'afflusso dei nostri tifosi al PalaRuffini, teatro degli incontri casalinghi. Ciò perché riteniamo fondamentale rispondere sempre meglio alle esigenze di coloro che hanno dimostrato e dimostrano grande attaccamento ai nostri colori - ha detto Renato Nicolai, direttore della società torinese -. Incontrare una società giovane e propositiva come Dynamitick, che affiancherà i servizi di BestUnion che ringraziamo per la collaborazione che sta offrendo al progetto, rappresenta per noi il punto di partenza fondamentale nell'operazione di crescita nella quale siamo impegnati anche sotto il profilo dell'offerta di servizi a quanti contribuiscono a scrivere ogni giorno la nostra storia».

Come acquistare

Il nuovo sistema elaborato dalla società Dynamitick, che si inserirà all'interno delle già esistenti piattaforme BestUnion e Vivaticket, verrà introdotto a partire dall’incontro Fiat Torino-Enel Brindisi in programma il 26 febbraio 2017 e, fino al termine del Campionato Italiano di Basket di Serie A, varrà per l’acquisto del biglietto presso il Palasport Ruffini nonchè le rivenditorie autorizzate e online. I biglietti saranno in vendita a partire da oggi.