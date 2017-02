Jobyourlife, la startup di recruiting sbarca in Spagna (© )

MILANO - Per le startup, si sa, l’internazionalizzazione è uno dei principali obiettivi che si debbono raggiungere, dopo aver confermato la propria presenza sul mercato nazionale. E sbarcare in Spagna è, senza subbio, un’ottima soddisfazione per Andrea De Spirt (CEO) e per tutto il team di Jobyourlife. La startup leader del recruiting in Italia è stata, infatti, scelta da Compar, prima compagnia mondiale per la produzione e commercializzazione di calzature con i marchi Bata e AW LAB, uno dei principali retailer in Italia dello sport-style, per la gestione delle candidature che arrivano sui loro siti, sia in Italia che in Spagna.

Jobyourlife sbarca in Spagna

Un traguardo importante per Jobyourlife che, nata nel 2012, oggi conta due uffici (a Milano e a Cagliari), 1 milione di utenti e 25 dipendenti, con un team in costante crescita e un parco clienti che vede protagoniste grandi aziende. La startup ha ricevuto finanziamenti per un totale di 2 milioni di euro e nel 2016 è stata nominata tra le 14 startup più promettenti nel campo del recruiting, a livello europeo (selezionate da Mind the Bridge per Openjobmetis). Nel 2014 anche Forbes ha dedicato un articolo a questa impresa indicandola come una delle aziende che sta cambiando il mondo dell’online recruiting.

«Questo accordo internazionale è una grande opportunità per Jobyourlife - spiega Andrea De Spirt, CEO e fondatore di Jobyourlife - perché ci ha permesso di aprirci al mercato spagnolo e di iniziare così un processo di internazionalizzazione della piattaforma che volevamo fare da tempo. Jobyourlife ha sviluppato negli anni delle tecnologie avanzate volte a velocizzare e abbattere i costi di recruiting e selezione per le aziende e continuiamo a ricevere riscontri concreti che la direzione che abbiamo preso è quella giusta».

La tecnologia più evoluta sul mercato

Il plg-in sviluppato dalla startup per la gestione delle candidature spontanee sui siti aziendali rappresenta attualmente uno dei più evoluti sul mercato: riprende i concetti di ricerca semantica e geo-localizzazione dei cv che hanno fatto conoscere Jobyourlife, ripensandoli in un contesto organizzato per semplificare il lavoro all’HR nella ricerca dei candidati ideali.