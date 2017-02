Amazon, nuovo centro nel Lazio per l'autunno: pronte 1200 assunzioni (© )

ROMA - Consegne veloci e puntuali nel Sud Italia e 1200 posti di lavoro che verranno a crearsi nell’arco dei prossimi anni. Procedono a passo spedito i lavori a Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina a 30 chilometri a nord di Roma, per il nuovo centro di distribuzione di Amazon. Ben 60mila metri quadrati di superficie per 150 milioni di euro di investimenti per la struttura che dovrebbe entrare in funzione in autunno.

1200 posti di lavoro entro 3 anni

Il nuovo centro di distribuzione sarà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per la provincia di Rieti, creando fino a 1,200 posti di lavoro entro tre anni dal lancio. I salari dei dipendenti di Amazon sono i più alti del settore della logistica, e sono inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon.it, l’assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata. Amazon offre inoltre opportunità innovative ai propri dipendenti come il programma Career Choice, che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale.

«La costruzione del centro di distribuzione di Passo Corese è un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sviluppo in Italia e del nostro impegno nel migliorare l’efficienza e la flessibilità delle nostre consegne. Siamo in linea con i tempi previsti per terminare la costruzione della struttura e avviare l’attività nel 2017 - ha detto Roy Perticucci, Vice Presidente Operations Europe di Amazon ha dichiarato -. Questo miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti è un requisito fondamentale per la competitività del Paese e per lo sviluppo delle sue imprese tecnologicamente più avanzate, compreso il settore dell’e-commerce».

Un’occhio alla sostenibilità ambientale

Fin dalla progettazione e durante la costruzione della nuova struttura Amazon ha seguito un approccio in linea con il proprio piano di sostenibilità, con l’obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con valutazione «Very Good». Tale approccio include il miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’edificio, la riduzione delle emissioni di CO2, il risparmio dell’acqua e il controllo del consumo di acqua potabile, l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e un alto livello di isolamento termico e sonoro, l’adozione di una strategia di gestione efficiente dei rifiuti in fase di costruzione e il coinvolgimento di qualificati ecologisti ed esperti di tutela del paesaggio fin dall’avvio del progetto.

Quanto ha investito Amazon in Italia

Fin dal suo ingresso nel Paese nel 2010, Amazon ha investito più di €450 milioni e ha creato più di 2.000 posti di lavoro in Italia. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 Amazon ha aperto il suo centro di distribuzione urbano da 1.500 metri quadri a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Nel luglio del 2016 l’azienda ha annunciato la realizzazione di un nuovo centro di distribuzione a Passo Corese (RI) nel Lazio, con un investimento da 150 milioni di euro e la creazione di 1.200 posti di lavoro entro tre anni dall’avvio dell’attività. Nei mesi di settembre e ottobre dello scorso anno Amazon ha aperto tre depositi di smistamento ad Avigliana (TO), Origgio (VA) e Rogoredo (MI). Lo scorso dicembre Amazon ha annunciato la realizzazione di un ulteriore centro di distribuzione a Vercelli, con un investimento di 65 milioni di euro, presso il quale saranno creati 600 posti di lavoro entro tre anni dall’avvio dell’attività.