Come partecipare alla call di Generazione Italia

ROMA - Duemila giovani per lanciare una una nuova classe dirigente riformista: è questo il cuore di 'Generazione Italia', il progetto lanciato dalla fondazione Cultura Democratica e che, fino al 28 febbraio metterà in campo una 'call' per gli under 35 che vorranno unirsi all'iniziativa. Il secondo passo sarà un 'innovation tour', in tutte le Regioni italiane. E poi, a marzo a Roma, la fondazione darà vita alla kermesse dove si confronteranno 1000 giovani con una vocazione tecnico-giuridica e 1000 con una vocazione politico-amministrativa.

Generazione Italia

Con un duplice obiettivo: formare una futura classe dirigente italiana che abbia nel riformismo e nei valori europei il suo cuore e presentare, a governo e Parlamento, dieci proposte di legge. Un calendario che, sottolineano, potrebbe essere anticipato in caso di voto anticipato. Il legame con il Pd, sebbene la fondazione sia indipendente, è soprattutto valoriale. La sfida al populismo è oggi la sfida per le riforme - spiega Federico Castorina, presidente di Cultura democratica -. Se vogliamo cambiare in meglio l'Italia e l'Europa dobbiamo anche riuscire a immaginare il modo per costruire un consenso forte intorno a questa idea di cambiamento. Attraverso nuove forme di comunicazione e partecipazione politica, nuovi modelli di formazione e selezione delle classi dirigenti, ridisegnando forma e funzione dei partiti all'interno della societa'. Lasciare la vittoria del consenso al populismo significa perdere la sfida per le riforme».

Il tour e le 10 proposte governative

Fino al 28 febbraio sarà possibile per tutti effettuare una application online sul sito web della Fondazione per partecipare alla kermesse. La Call sarà seguita da un tour con incontri con il mondo delle imprese, della ricerca e del terzo settore per incontrarsi ed elaborare una visione riformista per l'Italia e 10 proposte legislative da presentare a tutte le forze politiche.