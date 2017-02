Officine Fratti - Creative Space, aperto bando per giovani imprenditori

PERUGIA - Il futuro del cuore della città di Perugia in mano ai giovani: talento, preparazione, innovazione e creatività. Sono i presupposti del bando lanciato da «Officine Fratti», uno spazio di circa 300 metri quadrati nel centro storico di Perugia, dove far nascere nuovi percorsi d’incontro tra la comunità e nuovi attori economici, in grado di generare percorsi lavorativi condivisi (ad es. laboratori artigianali, di design, ICT, … etc.). Il progetto è volto alla promozione di percorsi di rigenerazione del centro storico attraverso l'imprenditorialità giovanile e le professioni culturali e creative, attivando una comunità fisica e virtuale che avrà a disposizione uno spazio da co-progettare, allestire, attivare, animare e nel quale lavorare tenendo conto delle esigenze del territorio, favorendo processi di orientamento fra pari e stimolando confronto e condivisione dei bisogni.

A chi è rivolto il bando

Attraverso un bando pubblico nazionale, saranno selezionati 8 giovani che avranno a disposizione formazione, spazi condivisi, servizi tecnici e gestionali di tutoring e mentoring, per trasformare un’idea d’impresa in un progetto imprenditoriale. Possono partecipare alla selezione i giovani tra 18 e 35 anni, di tutta Italia, che abbiano un'idea progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con l'ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio individuato. La partecipazione è aperta a tutti, compresi coloro che svolgano o abbiano già svolto attività professionali o che siano altamente formati negli ambiti dell'industria creativa (produzione, management, comunicazione).

Come partecipare

Il percorso inizierà nel mese di giugno 2017 e terminerà nel mese di febbraio 2018; i selezionati usufruiranno di 9 mesi di borsa-lavoro (di € 500,00 ciascuna). I giovani selezionati, al termine del percorso, potranno costituirsi in forma giuridica per accedere alla possibilità di utilizzare, fino a febbraio2021, lo spazio sito in via Fratti insieme agli strumenti e ai mobili del quale sarà dotato e che collaboreranno a progettare. Ai beneficiari sarà inoltre consegnata la gestione dei canali di comunicazione (sito ufficiale e canali social network) avviati nel corso di realizzazione del progetto. La modulistica di partecipazione dell'avviso è reperibile nel sito internet www.comune.perugia.it e nel sito www.officinefratti.it e l’application dovrà pervenire entro le ore 17.00 del 3 aprile.