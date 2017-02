AmbiensVR, parte la campagna di equity crowdfundign su Mamacrowd

ROMA - Si sono posti come obiettivo un goal da 180mila euro. Loro sono i fondatori di AmbiensVR, startup che porta l’architettura e il design nella realtà virtuale, la piattaforma di equity crowdfunding è, invece, Mamacrowd di SiamoSoci che permette di investire in startup e PMI innovative completamente online. In cambio di 180.000 euro, quindi, la startup del settore Virtual Reality apre la propria compagine a chi vorrà entrarvi come nuovo socio.

AmbiensVR su Mamacrowd

AmbiensVR propone una piattaforma composta da due elementi: un portale online e una app mobile sviluppata su tecnologia Unity, uno dei motori grafici per videogames 3D maggiormente usati. Sfruttando il know-how legato ai videogiochi è in grado di dare vita a scene interattive ed esplorabili, cataloghi virtuali all’interno dei quali l’utente diventa protagonista. L’obiettivo è quello di rivoluzionare la comunicazione del progetto architettonico, offrendo una prospettiva unica, immersiva e interattiva di ambienti virtuali. Tramite il portale, AmbiensVR riceve e ottimizza per la Realtà Virtuale i progetti dei professionisti, dal semplice elaborato grafico 2d al modello 3d già realizzato. Tramite la app è possibile vivere e interagire con l'ambiente creato, potendo scegliere tra due modalità di visualizzazione: Realtà Virtuale (con visore) e modalità 360°fullscreen (senza visore).

«Abbiamo creato un prodotto in grado di offrire una prospettiva unica, immersiva e interattiva di ambienti e prodotti - ha detto Ennio Pirolo, CEO di AmbiensVR -. Dopo averlo validato durante il periodo di accelerazione, siamo pronti a potenziare l'acquisizione clienti e contemporaneamente affiancare nuovi strumenti software alla piattaforma».

La campagna di crowdfunding

Attraverso la campagna di crowdfunding Ennio e il suo team mirano a ottenere gli investimenti per implementare maggiormente il servizio e sviluppare nuove funzioni. AmbiensVR ha partecipato all'edizione conclusa a novembre 2016 del programma di accelerazione di Luiss Enlabs, l’acceleratore romano di startup. Con il mercato del graphics software, ricco ma stabile, da una parte e quello della VR, piccolo ma in procinto di esplodere, dall’altra, AmbiensVR vuole sfruttare la particolare combinazione per espandere la propria piattaforma e farla diventare un punto di riferimento per il target coinvolto. Per investire su AmbiensVR basta effettuare la registrazione a Mamacrowd e seguire le indicazioni.