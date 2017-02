Come partecipare a Citi Tech for Integrity Challenge

NEW YORK - Citi ha annunciato oggi la Citi Tech for Integrity Challenge (T4I), una sorta di programma di accelerazione rivolto agli innovatori di tecnologia di tutto il mondo per creare soluzioni all’avanguardia per promuovere l'integrità, la responsabilità e la trasparenza nel settore pubblico e non solo. Le soluzioni tecnologiche dovranno servire, in particolare, per combattere le frodi e il riciclaggio nel settore pubblico.

Trasparenza e integrità nel settore pubblico

L'iniziativa, guidata da Citi in collaborazione con gli alleati del settore pubblico e privato, fornirà agli enti del settore le idee dei candidati prescelti su come aumentare la trasparenza e l'efficienza. T4I fornirà anche il supporto e le infrastrutture di cui i candidati hanno bisogno per sviluppare i loro progetti. T4I è rivolta a tutti gli innovatori del mondo e le aziende di qualsiasi tipo e dimensione possono presentare i propri progetti. I settori di riferimento dovranno includere le operazioni di governo e gli appalti; la cultura, l'etica e l'impegno dei cittadini; riduzione della burocrazia; e la sicurezza delle informazioni e l'identità.

Demo Day in tutto il mondo

I partecipanti selezionati saranno invitati a iscriversi a un programma di accelerazione virtuale, che fornirà mentoring, curriculum e il sostegno delle infrastrutture per aiutarli a migliorare i loro progetti. I finalisti presenteranno le loro soluzioni in uno dei sei Demo Day in altrettante città in tutto il mondo, tra cui Buenos Aires, Dublino, Hyderabad, Città del Messico e Singapore nel periodo tra maggio e giugno. I destinatari del premio, durante i Demo Day, avranno l'opportunità di lavorare con qualsiasi attività commerciale, organizzazione o governo che siano interessati ad esplorare strumenti innovativi di integrità.

Come applicare

Il programma è stato sviluppato in collaborazione con alcuni player mondali come IBM, MasterCard, Microsoft e Facebook. I progetti potranno essere presentati fino al 6 marzo. Il programma di accelerazione verrà eseguito da marzo ad aprile, quando saranno selezionati i finalisti a partecipare a Demo Days.