Startup Weekend Torino: la maratona per innovare il Retail

TORINO - Per il settimo anno consecutivo torna a Torino, dal 10 al 12 febbraio presso I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, la maratona di 54 ore che mette a confronto sviluppatori, designer ed esperti di business per creare il progetto più innovativo dedicato al retail. Una grande occasione che unisce da una parte chi ha un’idea per innovare il settore del retail e sta cercando persone con le competenze per realizzarla, dall’altra designer, sviluppatori o esperti di comunicazione interessati a mettere alla prova le proprie competenze nello sviluppo di un’idea di business, o alla ricerca di altri professionisti e studenti con cui collaborare.



Come si svolge Startup Weekend Retail

Sponsor principale dell’evento è Carrefour Italia, che intende supportare lo sviluppo di soluzioni innovative integrate che prevedano sinergie tra fisico e digitale, per offrire all'utente un'esperienza di acquisto seamless e di valore, o di idee che rendano più semplice il percorso dei clienti nei punti vendita e migliorino la fruibilità delle informazioni relative ai prodotti freschi. L’evento avrà inizio alle 17.30 di venerdì 10 febbraio con una tavola rotonda dedicata al mondo della grande distribuzione organizzata: interverranno Grégoire Kaufman, Direttore Commerciale e Marketing di Carrefour Italia, Guido Martinetti, Amministratore Delegato di Grom ed Enrico Mussetto, vice Presidente vendite di Seri Jakala, i quali porteranno la loro testimonianza di innovazione nel settore. In seguito i partecipanti potranno presentare le proprie idee in un pitch di un minuto, e saranno gli stessi partecipanti a votarle. Le favorite saranno sviluppate durante il weekend. In seguito saranno formati i team, che dovranno essere composti da persone con competenze multidisciplinari, come designer, developer ed esperti di business e comunicazione. Non è dunque obbligatorio presentare un’idea ma ci si può unire al team e mettere a disposizione le proprie capacità. Qui per registrarsi.

La premiazione

Lo sviluppo del progetto andrà avanti per tutto il weekend con il supporto dei mentor, mentre domenica pomeriggio alle ore 18.00, al termine delle 54 ore di maratona, i team saranno chiamati a presentarli in un pitch di 5 minuti. Sarà la giuria, composta da esperti di settore di alto profilo, a valutare e proclamare i vincitori, scegliendo i progetti che rappresenteranno uno strumento per innovare il settore del retail. I primi tre classificati riceveranno premi messi a disposizione dai partner e la possibilità di avere accesso a Treatabit, il programma di supporto per startup digitali di I3P.