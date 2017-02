ECommerce, quanto occorre per comprare un prodotto online

MILANO - In quanto tempo un utente medio è in grado di fare un acquisto su internet? Il mercato e-commerce è in forte crescita e capire il comportamento dei consumatori lungo tutto il processo di acquisto è una delle chiavi per il successo. Una delle metriche di cui tener conto è il tempo necessario affinchè un utente completi la transazione: il numero di minuti, ore e giorni che intercorrono tra il momento in cui l’utente inizia la sua ricerca e quello in cui completa l’acquisto.

Quanto tempo per comprare un prodotto online

Il tempo d’acquisto online, però, può variare molto a seconda del paese europeo che si considera. E’ quanto emerge dalla ricerca effettuata da Shopalike, portale di shopping attivo sin dal 2009. La ricerca analizza il tempo di decisione necessario per completare un acquisto online in 12 paesi d’Europa: Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Slovacchia.

La differenza nel tempo d’acquisto nei diversi paesi

Se nella maggior parte dei paesi considerati è necessaria all’incirca un’ora per compare prodotti di abbigliamento, in Francia se ne impiegano fino a 4 – il tempo più lungo per questa categoria. All’opposto, la Slovacchia è il paese più veloce a comprare vestiti, con meno di 20 minuti dal momento in cui il prodotto è visto per la prima volta fino alla decisione finale. Simile situazione per un’altra importante categoria nell’e-commerce: calzature. La media è di 68 minuti in Europa, con un tempo medio massimo di 4 ore per la Francia ed uno minimo di soli 10 minuti per la Norvegia. Per l’arredamento (categoria che include prodotti costosi come tavoli o divani ma anche piccoli complementi di arredo) la maggior parte degli utenti finalizza l’acquisto entro un’ora, con l’eccezione di Italia e Francia (rispettivamente 7 e 14 ore in media).

I principali trend

I francesi hanno i tempi di valutazione più lunghi: tra la prima ricerca e l’acquisto effettivo passano in media 3.5 ore. Gli italiani impiegano meno di 8 minuti per acquistare un paio di occhiali da sole online. Si tratta dell’articolo comprato più velocemente in Italia all’interno della ctegoria «abbigliamento». La Slovacchia va pazza per gli abiti: il tempo medio di decisione prima dell’acquisto è di 18 minuti, il più corto tra i paesi selezionati. I Polacchi prendono il divano molto sul serio: il tempo medio prima dell’acquisto si aggira intorno ai 4 giorni, mentre il tempo medio della Polonia considerando tutte le categorie è di soli 35 minuti. Gli spagnoli, al contrario, acquistano divani al tempo record di 14 ore. La Norvegia è il paese degli «sneakerheads»: il tempo medio di acquisto di un paio di sneaker è di 10 minuti. La Francia, al contrario, è il paese più lento all’interno della lista di Shopalike: ci vogliono 8 ore prima che mettano mano alla carta di credito e completino l’acquisto. I Tedeschi non sembrano prendere carnevale molto sul serio (tempo medio per comprare un costume da supereroe: 1 minuto e 18 secondi), ma quando si parla di vestiti da sera firmati il tempo medio balza alle stelle: 27 giorni.

La timeline dell’acquisto online

Per visualizzare meglio il tempo medio d’acquisto, l’infografica in allegato mostra ore e minuti di cui un utente medio Europeo ha bisgono per finalizzare l’acquisto di alcuni dei prodotti più comuni. La maggior parte degli acquisti avviene entro le 48 ore.

Quanto tempo occorre per comprare online in Italia

Come è il comportamento di acquisto in Italia? Nella ricerca è emerso, ad esempio, che per un vestito ci vogliono 30 minuti. Più di un altro prodotto amato dal pubblico femminile, il profumo, con 13 minuti – ma molto meno di un accessorio come gli orecchini. Per questi ultimi infatti c’è bisogno di 44 ore. Il prodotto più amato sembrano essere gli occhiali da sole, con soltanto 8 minuti. La decisione più ardua è per il tavolo: ben 83 ore.