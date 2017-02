Startup Europe Week 2017, gli appuntamenti in Italia

ROMA - Torna l’appuntamento dedicato all’innovazione con una settimana, quella dal 6 al 10 febbraio, ricca di eventi in tutta Italia: la Startup Europe Week. Nata nel 2016 per promuovere l’imprenditorialità in Europa, la manifestazione questo anno coinvolge 42 paesi e più di 200 città. Si tratta di un progetto ideato dalla Commissione europea ed è un’iniziativa di Startup Europe con l’obiettivo di includere tutte le regioni europee in un programma focalizzato sulle startup. La prima edizione, svoltasi lo scorso anno, ha registrato un enorme successo con più di 280 organizzatori, 40 paesi e 4 milioni di social impression.

Quest’anno si replica. Tra workshop, sessioni formative, incontri, conferenze ed eventi di networking ogni startup cercherà di farsi spazio tra investitori e opportunità. La possibilità di conoscere più da vicino l’ecosistema delle startup, per chi, invece, si appresta a entrarci per la prima volta. Insomma un’occasione da non perdere. Anche se non sarà facile seguire tutti gli eventi di Startup Europe Week, con ben 200 città coinvolte. Tutti gli eventi possono essere visualizzati sul sito ufficiale in una mappa interattiva consultabile, per conoscere quelli più vicini.

Alcuni degli eventi confermati che puoi trovare da lunedì in tutta Italia:

6 febbraio 2017

Startup Europe Week Parma

presso DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, via J. Kennedy, 6 – Parma

Startup Europe Week – Nuovi spazi e modelli di lavoro per fare impresa

presso "COLABORA", Via Magazzini Posteriori 52 – Ravenna

7 febbraio 2017

Startup Europe Week Venice «Agevolazioni e contributi per le startup»

presso Sede Formaset, Via Castellana 128/G – Zelarino, VE

Startup Europe Week Bologna

presso Serre Giardini Margherita, Via Castiglione, 134 – Bologna

#BIC4SEW incontri BIC Lazio dedicati alle startup e all’innovazione

presso Rieti Spazio Attivo – Via dell’Elettronica, snc

presso Roma Casilina, Spazio Attivo – Via Casilina 3/T

presso Roma Tecnopolo, Spazio Attivo – Via G.G Peroni 442-444

8 febbraio 2017

Startup Europe Week Rome

presso Aula Conferenze del Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre

Partner Sneak Preview

presso Startupbootcamp FoodTech – Via Ludovico di Savoia 2B, Roma.

Startupbootcamp FoodTech ospiterà l’evento in cui saranno presentate in anteprima tutte le 10 startup che fanno parte del batch di accelerazione.

#BIC4SEW incontri BIC Lazio dedicati alle startup e all’innovazione

presso Latina, Spazio Attivo – Via Carlo Alberto, 22

Start Europe Week Venice: Dall’idea al prototipo cogliendo le opportunità

presso Aula Didattica Fab Lab Venezia, Via delle Industrie,12

Startup Europe Week Campania

presso Napolivia Riviera di Chiaia, 200 – Napoli

Startup Europe Week Catanzaro 2017

presso Unioncamere Calabria – Via delle Nazioni, 24, Santa Eufemia

Ted Night – Startup Europe Week 2017

presso Compagnia Teatrale Vaudeville – via Ghibellina , 2, 98122 Messina

9 febbraio 2017

Startup Europe Week – Non aprite quella porta: chi ha paura dell’OI?

presso CesenaLab, Via Martiri della Libertà, 14C – Cesena

Startup Europe Week Venice «Donne & Impresa»

presso Università Ca’ Foscari, Aula Magna, 3825/D Calle de la Saoneria

Startup Europe Week Cosenza 2017

Mattina: presso Sasus – Via Danimarca Località Macchialonga

Pomeriggio: presso Talent Garden Cosenza

Startup Europe Week Bari

presso Impact Hub Bari, Viale Volga – Bari

#BIC4SEW incontri BIC Lazio dedicati alle startup e all’innovazione

presso Bracciano, Spazio Attivo – Via di Valle Foresta, snc

presso Viterbo, Spazio Attivo – Via Faul, 20-22

10 febbraio 2017

Startup Europe Week Cosenza 2017

presso Bistrot Otra Vez Equo Solidale, Via Galluppi, 15 c/o Teatro dell’Acquario

Startup Europe Week Bari

presso Impact Hub Bari, Viale Volga – Bari

Startup Europe Week 2017 Taranto

presso Camera di commercio di Taranto – Cittadella delle imprese

Startup Europe Week Perugia

presso Piazza Cecilia Coppoli, Perugia

#BIC4SEW incontri BIC Lazio dedicati alle startup e all’innovazione

presso Colleferro, Spazio Attivo – Via degli Esplosivi snc

presso Ferentino, Spazio Attivo – Via Casilina, 246 km 68.300

Peekaboo Community Day

presso Caffè Letterario di Via Ostiense – Roma