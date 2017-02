Alibaba cerca nuovi giovani da assumere (© )

MILANO - Un anno di studio e di lavoro nel quartier generale di Alibaba, a Hangzhou, nel sud della Cina. E’ questo ciò che potrebbe accadere a un migliaio di giovani fortunati, laureati e con qualche anno di esperienza sulle spalle. Un tour nella cultura imprenditoriale cinese e, magari, un biglietto di sola andata. Chissà. Sta di fatto che i piani di Alibaba sono chiari: reclutare 100 ragazzi ogni anno per 10 anni, ovviamente neolaureati. In Italia sono previste sette tappe per candidarsi tra cui Milano e Roma.

Come lavorare per Alibaba

I candidati saranno assunti, studieranno la cultura aziendale, impareranno il cinese e svolgeranno almeno tre mansioni diverse in altrettante divisioni del gruppo. Insomma uno squadrone che potrebbe non uscire più dal colosso cinese e trovare nello stesso la propria fortuna, diventando addirittura leader della corporation. L’ingresso dei candidati avverrà gradualmente, a blocchi di 30 ragazzi per volta. Un progetto iniziato già lo scorso anno, quando i primi 32 giovani sono entrati all’interno degli uffici di Hangzhou. Ragazzi fortunati e talentuosi, selezionati tra una pila di 13mila curriculum ricevuti.

I requisiti

I candidati devono avere almeno una laurea o un master e due-tre anni di lavoro. Si preferiscono i profili con studi in economia, ingegneria e logistica. I candidati devono affrontare tre colloqui da 45 minuti l’uno. Le persone selezionate prenderanno parte all’Alibaba global leadership academy (Agla), il progetto di formazione internazionale del gruppo. I giovani selezionati firmeranno un contratto di assunzione vero e proprio, della durata di dodici mesi. Si parte con la formazione e con un’infarinatura di cinese. I giovani cambieranno poi tre uffici in nove mesi, in modo tale che sia possibile esaminare le loro capacità su più fronti, quindi sia sulla piattaforma di Alibaba che su Aliexpress, Alipay, Tmall e Carnaio, la compagnia di logistica che ogni giorno consegna 42 milioni di pacchi. Il percorso dà la possibilità di ottenere un contratto nella multinazionale.

Le date

La delegazione di manager di Alibaba farà tappa in Italia per descrivere il programma di Agla il 17 febbraio alla Business school del Sole 24 ore a Milano, il 2 marzo agli iscritti al Master di Publitalia 80 (sempre nel capoluogo lombardo) e il giorno dopo alla Luiss di Roma. Il 14 marzo sarà la volta dell’università Cattolica di Milano. Toccherà poi alla bocconi e la Ca’ Foscari di Venezia.