Perchè per aver successo devi puntare sul mobile friendly e su Facebook

ROMA - I report servono per comprendere dove stiamo andando, quali sono i trend per i prossimi anni. Per alcuni rappresentano una mera curiosità dai risvolti non sempre positivi. Pensate a vostra madre: se ha superato la 60ina potrebbe arricciare il naso sapendo che quasi due terzi della popolazione mondiale possiede un telefono cellulare. Altre persone, invece, ad esempio i manager di un’azienda d’abbigliamento, potrebbero essere piuttosto interessati di sapere che più di una persona su cinque della popolazione mondiale ha effettuato almeno un acquisto online negli ultimi 30 giorni.

Digital in 2017

Insomma, i dati ci dicono molto di ciò che siamo, ciò che vogliamo e, approssimativamente, quali potrebbero essere le nostre scelte future. Soprattutto in termini di mercato. E a qualcuno farà sicuramente gola la conferma che siamo un popolo sempre più mobile. E con mobile intendo inseparabile dal proprio smartphone. Del resto i numeri parlano chiaro. Sono quelli del Digital in 2017, il report figlio della collaborazione tra We Are Social e Hootsuite, secondo cui, ad esempio, quasi due terzi della popolazione mondiale possiede un telefono cellulare.

Gli italiani vogliono contenuti mobile friendly

E quello della popolazione mobile è un trend che coinvolge anche l’Italia, dove il numero di persone che si sono connesse a internet è cresciuto del 4% rispetto all'anno precedente (39.21 milioni di persone), e dell'11% quello relativo all'uso dei social media. Laddove se la percentuale di persone che navigano da un computer è scesa del 14%, sale quella di chi si connette da qualsiasi altro device (+44% dal proprio telefono, +8% da un tablet e +24% da altri dispositivi - come, ad esempio, console o smart TV). Di fatto l’Italia è il terzo paese al mondo per penetrazione, con l'85% della popolazione che usa almeno uno smartphone, dietro soltanto a Spagna e Singapore. Gli italiani vogliono contenuti mobile friendly, che si adattano quindi alle dimensioni di un smartphone. E quello del mobile friendly resta un problema per moltissimi siti del Belpaese, paradossalmente anche delle startup.

Gli italiani traggono la maggior parte delle info dai social, anzi da Facebook

Amiamo i social network. Più della media. Il 52% contro una media globale che si attesta al 37%. Siamo lontani dalla penetrazione degli Emirati Arabi dove la percentuale sale al 99%, ma restiamo comunque una delle popolazioni che trae la maggior parte delle informazioni dai social network, in particolare in modalità video: il 31% degli italiani dichiara di guardare video online almeno una volta al giorno. Scegliamo indubbiamente Facebook per addentrarci nel mondo della comunicazione virtuale: il 74% degli italiani che lo usano, lo fanno ogni giorno (contro una media globale del 55%), a testimonianza del fatto che gli italiani - rispetto a persone provenienti da altri paesi - usano meno piattaforme, ma lo fanno con maggiore frequenza.

Cosa è successo a livello globale

La musica non cambia se sommiamo i numeri. Anzi. Se la penetrazione di internet aveva già superato il 50%, gli esperti si aspettavano per il futuro un tenue rallentamento del trend. Invece è successo l’opposto. L’uso di internet è cresciuto del 10% rispetto al 2016, +354 milioni rispetto al 2015. Sono aumentati del 21% gli utenti attivi sui social media. Sono cresciuti del 5% gli utenti da mobile, +222 milioni negli ultimi 12 mesi. Più di 2.8 miliardi di persone utilizzano canali social almeno una volta al mese, e +91% di loro lo fa usando dispositivi mobile: Facebook continua a crescere, e si tratta di un dato molto interessante, visto che - ormai da 10 anni - è la piattaforma - di gran lunga - più usata (se consideriamo tutto il suo ecosistema - che include Instagram, WhatsApp e Messenger - l’audience è costituita da 4.37 miliardi di persone). Un altro dato interessante riguarda il tempo speso sui canali social: GlobalWebIndex sottolinea come l’utente medio spende - mediamente - 2 ore e 19 minuti usando piattaforme social ogni giorno.

Ogni 18 secondi un utente inizia a usare un cellulare per la prima volta

I numeri che riguardano i social media sono impressionanti, ma ancor più lo sono se legati all’accesso di questi canali da dispositivi mobile: più di un terzo della popolazione mondiale accede a piattaforme social da mobile (2.5 miliardi di persone, +581 milioni rispetto a 12 mesi fa). Circa l’8% della popolazione mondiale ha iniziato a usare dispositivi mobile durante il 2016: questo significa un nuovo utente ogni 18 secondi (giusto per dare un’idea, mentre leggevate questa frase, 100 persone hanno iniziato a usare un dispositivo mobile per accedere a canali social).