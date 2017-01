«Solo all'estero hanno creduto in noi, ma oggi la nostra startup è il primo booking online nel settore beauty»

ROMA - Avete mai pensato a come sarebbe poter prenotare la vostra estetista o il vostro parrucchiere semplicemente attraverso un’applicazione? Sì, con un sistema di booking online. E’ ciò a cui ha pensato Antonio Fabrizio, di Latina, che ha creato faStyle. «In America le startup nascono nei garage, qui in Italia in famiglia - ci racconta Antonio - . Parlando con mia cognata che fa l’estetista mi sono accorto che queste professioniste hanno quasi tutte lo steso problema: quando arriva un nuovo cliente in negozio per fissare una prenotazione, sono costrette a interrompere il lavoro che stavano facendo. Spesso non hanno la possibilità di assumere più dipendenti e quindi perdono tempo prezioso. Ho pensato che potevamo inventarci qualcosa per facilitare il sistema di prenotazione».

Un booking online per i trattamenti di bellezza

Antonio comincia le sue ricerche e scopre non solo che il settore beauty, in piena esplosione, corrisponde al 2% del nostro Pil, ma che non ci sono soluzioni di booking online, salvo qualche esempio oltreoceano. Insieme al suo programmatore si mette quindi al lavoro per sviluppare un meccanismo di prenotazioni, disponibile sia da descktop che per mobile, utile non solo per i clienti, ma per gli stessi professionisti che possono quindi gestire in modo digitale tutte le prenotazioni che ricevono.

I finanziamenti che arrivano dall’estero

La strada, tuttavia, non è delle più facili. «Cercavamo investitori, ma nessuno qui in Italia credeva nel nostro progetto - ci racconta Antonio -. E così sono andato a Londra». Nella capitale britannica Antonio entra in contatto con la comunità di innovatori di Simone Ciminelli, la iStarter Uk, che segna - a conti fatti - il suo destino e quello di faStyle. «Siamo riusciti a convincere 22 investitori provenienti da tutte le parti del mondo che hanno investito personalmente nel nostro progetto e siamo riusciti a fare un round di ben 200k. Credo che l’innovazione italiana sia tra le migliori al mondo e la mia storia lo conferma. Questi angels hanno investito in prima persona e hanno creduto in me. Ero estasiato».

(© )

Utile per cliente e professionista

E così lo sviluppo può avere inizio. faStyle permette all’utente di selezionare il trattamento e il salone scelto, il giorno e l'orario preferiti. Il sistema dotato di un calendario virtuale tiene conto degli appuntamenti del salone e in caso di mancata disponibilità, proporrà al cliente un momento alternativo in cui effettuare il trattamento. Tutto gestito in modo automatico e in pochi click per risparmiare tempo ed energie. I saloni sono divisi per area geografica e le prenotazioni possono essere effettuate 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. «Il nostro obiettivo è comunque rafforzare il rapporto tra professionista e cliente - ci racconta Antonio - sappiamo che i clienti tengono a instaurare un vero e proprio legame duraturo con la propria estetista o parrucchiere e noi vogliamo aiutarli a lavorare meglio insieme». faStyle è utile non solo ai clienti, ma ai professionisti del ​settore, parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza in generale che possono avvalersi di una piattaforma Crm e di gestione degli appuntamenti per monitorare le performance della loro attività.

Senza attese

faStyle permette inoltre di gestire e monitorare le campagne marketing​, il profilo dei social network, e inviare sms di conferma appuntamento al cliente con la possibilità di pubblicizzare le promozioni in corso. Tutto su Cloud​, ossia senza avere dispositivi o server nel proprio negozio. Dislocati da Nord a Sud, sono ormai più di 500​, i saloni presenti in faStyle e l'anno scorso sono state gestite 6 milioni di euro di prenotazioni. «Diamo inoltre al cliente la possibilità di scegliere da quale operatore farsi fare il servizio - continua Antonio - a seconda delle sue disponibilità. In questo modo i vari dipendenti di un salone possono gestirsi il lavoro in relazione alle prenotazioni ricevute. E tutto questo senza fare la fila».

I talenti italiani

Una soluzione semplice quanto utile. A volte ci chiediamo perché nessuno ci abbia pensato prima. Eppure faStyle è il primo servizio di booking online nel settore del beauty che testimonia, tra le altre cose, l’eccellenza italiana. «L’Italia ha tanti talenti - conclude Antonio - però ci mancano i fondi per poter costruire delle possibilità concrete. Ma questo non significa che non possiamo essere tra i migliori innovatori al mondo».