Ernesto, l'assistente virtuale per i micro-lavori di casa

ROMA - Dare lavoro a chi ne ha bisogno e trovare sempre il professionista adatto alle proprie esigenze. E’ questo il cardine di Ernesto, una piattaforma web e un’app per il micro-lavoretti, creata da Riccardo de Bernardis. Quei lavoretti di cui spesso non possiamo occuparci perché troppo impegnati a lavoro o perché non riusciamo a far incastrare i nostri impegni con quelli, ad esempio, della nostra famiglia.

L’app per i lavori di casa

Ernesto è un’app per lavori per la casa come babysitter, badanti, colf, operai, elettricisti, idraulici, cuochi, e altro. «La missione - racconta Riccardo - è proprio quella di dare lavoro a chi ne ha bisogno e permettere ai clienti di trovare sempre il professionista giusto». Ernesto è come un uomo di fiducia virtuale, genera un vero e proprio ‘spazio sociale’ utile al sostentamento del singolo lavoratore e delle PMI per promuovere e incentivare lo scambio tra i bisogni compatibili di chi offre e chi richiede, in una dimensione digitale immediata ed efficace.

(© )

Contatta il tuo professionista

All’interno dell’app ogni professionista ha il suo profilo specifico, all’interno del quale può specificare la professione, il prezzo del proprio lavoro, può inserire foto, geolocalizzazione, disponibilità, specialità, feedback e descrizione. Il valore aggiunto dell’app è che i professionisti possono essere contattati in tempi fuori dal comune, attraverso una super funzionale live chat o telefonicamente. Inoltre hanno la possibilità, mediante la piattaforma di «fissare appuntamenti» con i clienti e gestirli tramite la propria agenda di Ernesto.

Al lavoro per lo sviluppo

Ernesto è ancora in una fase beta, ma in poco tempo ha già superato i 2mila lavoratori iscritti tra operai, fabbri, colf, idraulici, petsitter, elettricisti e altro ancora. «Stiamo lavorando per migliorare il modello di business e identificare meglio il nostro target», racconto Riccardo che Ernesto lo vede un po’ come il vecchio amico di fiducia di cui tanto gli parlava il nonno. Ernesto è disponibile in versione desktop oppure in versione app per iOS e Android.