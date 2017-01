Crowdfunding, le 10 piattaforme che hanno raccolto più investimenti

ROMA - Il 2017 potrebbe essere un anno di svolta per il crowdfundign. A dirlo, in un’intervista che abbiamo effettuato prima della fine dell’anno, Matteo Masserdotti, CEO di TipVentures, piattaforma di equity crowdfunding. Ma, del resto, non è l'unico a pensarla in questo modo. Un fenomeno che ha avuto un’accelerata esponenziale negli ultimi anni con l’insorgere di sempre più nuove piattaforme di finanziamento online, di frequente verticalizzate per settore. Di fatto, l’anno che sarà, potrebbe facilitare ulteriormente l’ascesa di questo modello di finanziamento. Vuoi per gli incentivi fiscali voluti dalla Legge di Bilancio 2017 che passano al 30% per tutti i soggetti (privati e società) che investono in startup e PMI innovative. Vuoi per la possibilità di estendere il crowdfunding anche alle PMI. Vuoi per l’incentivo ai Fondi pensione ad investire in equity in società di capitali. Vuoi per la possibilità data all’INAIL di investire in startup innovative. Insomma l’annata si prospetta florida anche se, avverte Masserdotti, sarà importante innovarsi per restare competitivi sul mercato e non farsi surclassare dai Big.

L’anno dell’Equity

Ma come sta davvero il settore del crowdfunding in Italia? Starteed, crowd-company che sviluppa soluzioni tecnologiche proprio nel mercato del crowdfunding, ha analizzato e conteggiato ogni singolo progetto sulle piattaforme di crowdfunding presenti in Italia, scattando una fotografia di quello che è il valore di raccolta complessivo (ovvero dalla nascita delle piattaforme) suddiviso per ogni singola piattaforma. Tutto aggiornato a fine 2016 e inizio 2017. Secondo Starteed, non abbiamo ancora assistito a un vero e proprio consolidamento del mercato, ma è probabile - appunto - che questo 2017 possa tagliare le gambe a qualcuno, soprattutto alle piattaforme di Donation/Reward ed Equity che ospitano pochi progetti e dovranno pensare se chiudere i battenti o allearsi con altre piattaforme più consistenti. Anche Starteed conferma che sarà l’anno dell’Equity crowdfunding, soprattutto a seguito delle misure messe a punto da Governo.

I crowdfunding che hanno raccolto di più

Escludendo le piattaforme di Lending come Borsa del Credito e connesse che da sole hanno generato un volume pari a oltre 56 milioni di euro, abbiamo fatto una classifica delle piattaforme di crowdfundig italiane che hanno raccolto più investimenti. Eccole.

1) Eppela 4.656.016,00

2) Rete del Dono 3.660.230,00

3) Produzioni dal Basso 3.550.405,00

4) Musicraiser 3.513.000,00

5) Starsup 2.056.238,00

6) Derev 1.806.427,00

7) Next Equity 1.452.802,60

8) Unaiutosubito 1.451.745,00

9) Tim WithYouWeDo 1.350.076,00

10) Buonacausa 1.168.982,00