Crowdfunding, Lendix sbarca a Milano

MILANO - A confermare che il nostro Paese non è poi così male quanto a talenti e progetti imprenditoriali, ci sono i nostri amici oltralpe, i francesi, peraltro prossimi ad accogliere il primo programma di accelerazione per startup targato Facebook. Nell’attesa che Marck Zuckerberg venga a piantare le proprie radici, i francesi hanno buttato l’occhio qui in Italia, piantando altre radici, quelle di Lendix.

Lendix sbarca a Milano

La piattaforma numero uno in Francia per il finanziamento online alle aziende sbarca a Milano. A guidare le succursale lombarda sarà Sergio Zocchi, a cui è stato affidato l’incarico di creare e guidare un team composto da professionisti con una profonda esperienza in campo finanziario, IT e di risk management. Il lancio operativo della piattaforma è previsto per il primo trimestre 2017 e la filiale italiana ha in programma di espandere il suo team con 10 nuove risorse. Non è per Sergio il primo incarico di questo tipo: lui è stato infatti fondatore e manager di diverse società nel settore tecnologico e dal 2010 è un business angel e investitore di venture capital con il fondo Jvcapital, e ad di United Ventures, fondo italiano di venture capital autorizzato da Banca d’Italia. Insomma un personaggio che sa il fatto suo e che guiderà la sede di Milano nel miglior modo possibile.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di una start-up così innovativa e già di successo classificata al 32° posto nel rapporto 2016 Fintech100 realizzato da KPMG e H2 Ventures» – commenta Sergio Zocchi, Amministratore Delegato di Lendix Italia. «L’Italia rappresenta per Lendix un mercato strategico ancora inesplorato con un vasto sistema economico composto da PMI alla ricerca di soluzioni di finanziamento alternative per sviluppare il proprio business».

Il crowdfunding di Lendix

Lendix eroga finanziamenti alle imprese da 30mila a due milioni di euro, caratterizzati da tassi fissi e con durata variabile dai tre agli 84 mesi. I tassi di interesse variano tra 4 e 9,90 per cento, in funzione del profilo di rischio delle aziende finanziate. I fondi sono raccolti grazie ai prestiti di due tipi differenti di investitori: tramite privati, che possono investire fino a duemila euro su ogni progetto, per un massimo di diecimila euro all’anno; oppure tramite investitori professionali e istituzionali i quali possono investire senza alcun limite di importo. In Francia Lendix detiene il 55% delle quote di mercato e ad oggi ha concesso prestiti per oltre 57,4 milioni, con 9,5 milioni di euro già restituiti agli investitori. Il «cliente tipo» del gruppo sono le Pmi con almeno 400mila euro di fatturato, che faticano per diversi motivi ad avere accesso al credito bancario. Grazie alle piattaforme online, le aziende possono così diversificare le proprie fonti di finanziamento, ottenendo prestiti da soggetti terzi.