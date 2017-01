Risparmio a portata di click: ecco i migliori segreti per fare acquisti a prezzi convenienti

Oggi il paradigma degli acquisti non può prescindere da una componente puramente digitale: il web, infatti, diventa quel porto sicuro presso cui attraccare per fare compere in totale libertà, in sicurezza, e trovando letteralmente qualsiasi prodotto o servizio da portarsi a casa a prezzi scontatissimi. Al punto che tornare a fare acquisti «tradizionali», negli shop fisici, significa anche rendersi conto di una differenza di prezzo che in passato non avremmo mai e poi mai notato. Questo, però, non significa che non si possano risparmiare ulteriori soldi anche quando si fa del sano shopping online: come sempre, facendosi furbi e scoprendo i migliori segreti del web, le occasioni per strappare prezzi più convenienti diventano sempre più ghiotte.

Risparmiare confrontando i volantini sul web

I siti web che aiutano gli utenti a risparmiare sono tantissimi, ma c’è una nicchia di portali che non tutti conoscono, e che può diventare una risorsa incredibilmente preziosa per spendere meno soldi. Parliamo dei siti web che consentono di confrontare tutti i volantini per trovare le migliori offerte: ad esempio, sul volantinofacile.it potrete visionare l’ultimo volantino Mediaworld e scoprire quali sono i prodotti elettronici più interessanti e dai prezzi maggiormente scontati. Da sottolineare, poi, che questo sito consente di effettuare ricerche sia per regione che per provincia: in questo modo, ovunque voi siate, potrete avere sin da subito una panoramica chiarissima di tutte le potenziali opportunità di risparmio presso i negozi più importanti.

Non solo volantini: ecco i coupon e i codici sconto

I coupon e i codici sconto rappresentano una risorsa senza tempo, quando si parla di risparmio. Ebbene, oggi questi strumenti sono a disposizione anche in formato elettronico, e permettono di reperire codici da inserire in tantissimi e-commerce o siti web che vendono servizi, ottenendo uno sconto in percentuale sul totale dei prodotti inseriti nel carrello. Tra l’altro i coupon e i codici sconto non solo sono semplicissimi da trovare, dato che il web trabocca di siti specializzati, ma sono anche molto intuitivi da utilizzare: basta visitare l’e-commerce, selezionare i prodotti da acquistare, e inserire il codice promozionale nell’apposito slot al momento di effettuare l’acquisto nella pagina del check-out. Lo sconto verrà applicato in automatico, senza dover effettuare altri passaggi.

Il risparmio diventa anche mobile: siti e app per risparmiare

Premesso che su Internet potrete trovare tantissime risorse per il risparmio, i tradizionali siti di compravendita rimangono ancora oggi una delle soluzioni più immediate e convenienti, soprattutto se parliamo del comparto dell’usato: da questo punto di vista, colossi come Ebay rimangono delle mete obbligatorie.