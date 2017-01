Mobility Conference Exhibition, Assolombarda chiama le startup (© )

MILANO - Ha preso il via ieri la seconda edizione della call for ideas di «MCE 4x4», dedicata alle nuove idee imprenditoriali, che chiama a raccolta le startup di tutta Italia legate al settore della mobilità. «Dopo il successo dello scorso anno, che aveva visto aderire alla call for ideas ben 110 startup, anche quest’anno vogliamo essere motori di innovazione nell’ambito della mobilità – ha dichiarato Stefano Venturi, Membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle Startup e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –. Con il lancio della call for ideas di ‘MCE 4x4’ ci poniamo l’obiettivo non solo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma anche di promuovere l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore».

Come partecipare

L’iniziativa, lanciata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con il venture accelerator Nuvolab in qualità di advisor dell'iniziativa, si inserisce all’interno di «MCE 4x4»: l’appuntamento della Mobility Conference Exhibition 2017 interamente dedicato all’innovazione nella mobilità con l’obiettivo di analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e informazioni. C’è tempo fino al 20 febbraio per partecipare. Le 16 migliori startup selezionate al termine della call, avranno l’occasione di diventare protagoniste della «MCE 4X4» e, nell’ambito dei diversi appuntamenti previsti (Business Speed Date, Exhibition e meeting individuali), potranno incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo nello spazio espositivo dedicato.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.mobilityconference.it. Le sedici startup selezionate, nel 2016, per «MCE 4X4»: Bolt Motion, Byxee, Greenspider, Bircle, eVeryride, Good Buy Auto, MiMoto Smart Mobility, RiparAutOnline, Route220, Underground Power, Zehus, Zemove, Cargopooling, Gocloud, OpenMove, Pony Zero.