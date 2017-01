PON Governance, 192 milioni di euro per digitalizzare la PA

MILANO - Sono oltre 192 i milioni di euro assegnati a 21 progetti da PON Governance e Capacità Istituzionale, il fondo composto dalle risorse FSE e FESR volto a finanziare gli interventi che accompagnano e implementano le misure di riforma della PA fissate a livello nazionale. Gli investimenti erogati corrispondo al 23,31% della dotazione complessiva di 827 milioni di euro e aiuteranno le pubbliche amministrazioni locali a innovarsi e rispondere alle esigenze tecnologiche.

Il programma PON Metro

Ben 14 le città metropolitane interessate dal programma PON Metro, da nord a sud d’Italia, con una dotazione finanziaria di 90 milioni di euro per ciascuna città del Sud e 40 milioni di euro per quelle del centro nord e Sardegna, per finanziare progetti innovativi e promuovere le smart city: Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Roma, Reggio Calabria, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Messina, Catania. Il PON Metro è il programma operativo nazionale dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e rivolto a 14 città metropolitane. Unico nel panorama della programmazione europea, il PON Metro raccoglie la spinta della strategia per la crescita e occupazione di Europa 2020 e dell’investimento di almeno il 5 per cento delle risorse comunitarie provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per programmi di sviluppo urbano con delega di gestione alle Autorità cittadine. Il Programma intende mettere in campo una forte sinergia nazionale, salvaguardando e valorizzando la progettualità delle singole città su 4 principali temi: agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici (energetica e ambientale) e mobilità urbana, innovazione ed inclusione sociale.

Digitalizzare la PA

Nuove pratiche di lavoro agile nelle PA; semplificazione di procedure per cittadini e imprese; iniziative di e-government e open government; piattaforme digitali metropolitane; piste ciclabili e servizi di bike e car sharing; pratiche di efficientamento energetico per gli edifici pubblici; housing e servizi per il sociale, sono tra i principali ambiti individuati e presentati congiuntamente all’interno di una cornice comune da PON Gov e PON Metro.