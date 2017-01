Hundredrooms, la startup che fa risparmiare i viaggiatori

PALMA DI MAIORCA - Risparmio, velocità e vastissima scelta. Sono questi i vantaggi di Hundredrooms.it, il motore di ricerca che aiuta gli utenti a trovare l'appartamento ideale per le proprie vacanze, al miglior prezzo e con un solo click.

Come funziona Hundredrooms

Hundredrooms è una piattaforma che aggrega appartamenti e case vacanza di siti terzi, principalmente di agenzie di viaggio online e altre piattaforme come Housetrip, Only-apartments, Roomrama, Migoa. Esplora in una sola volta più di 100 siti web e circa 7 milioni di case vacanza, comparando i diversi prezzi e permettendo l'accesso a 20 milioni di foto, nonché ad informazioni dettagliate sulle caratterisitche degli alloggi, come la disponibilità del wifi o la possibilità di tenere animali domestici. Su Hundredrooms è inoltre disponibile la funzione di prenotazione immediata. Con una sola ricerca l'utente troverà gli appartamenti turistici disponibili in tutto il mondo e, attraverso un confronto di prezzi e caratteristiche, potrà ottenere un risparmio che va dal 30% al 40% e scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze. Un servizio utilissimo, se si considera che il 20% delle proprietà presenti sul mercato mostra prezzi differenti.

Tutte le offerte in una piattaforma

L'idea nasce da un'intuizione di José Luis Martínez, CEO e fondatore di Hundredrooms, che ha compreso in che direzione si sta evolvendo il mercato del turismo online, dove è sempre più avvertita la necessità di aggregare tutti gli appartamenti turistici, attualmente disponibili in decine di siti web, in un unico motore di ricerca. Dopo Kayak ed Expedia, che rappresentano i pionieri del settore, sono infatti nati i motori di ricerca delle tradizionali strutture alberghiere, come Booking o Trivago, e alcuni anni dopo si sono aggiunti quelli degli appartamenti turistici, come Airbnb o Only-apartments. Hundredrooms sta un passo avanti, poiché raggruppa i risultati e le informazioni di queste e altre piattaforme, evitando all'utente lo sforzo di visitare decine di siti web. «Il settore degli appartamenti e delle case vacanza - ha dichiarato José Luis Martínez - è tra quelli che sta conoscendo la crescita maggiore all'interno della categoria dei viaggi online. Siamo convinti che esiste un'opportunità unica a livello mondiale per un prodotto come il nostro. Siamo nati con un'ambizione globale in mente e la nostra aspirazione è di arrivare a milioni di consumatori attraverso un prodotto che, con una sola ricerca, permette agli utenti di trovare tutte le offerte di appartamenti e case vacanza disponibili. Siamo molto soddisfatti di come sta crescendo l'azienda e abbiamo progetti molto ambiziosi per il futuro».

Un percorso di successi

Hundredrooms nasce in Spagna, a Palma di Maiorca, nel 2014 e da subito si è imposta come leader nel mercato nazionale della ricerca online di appartamenti turistici. Nel 2015 riceve il primo finanziamento di un milione di euro da Inveready, Bankinter e Media Digital Ventures. L'anno seguente riceve un secondo investimento di 4,1 milioni di euro da Seaya Ventures Capital. Tra gli investiori di quest'anno si aggiunge anche Mediaset. La startup è in forte espansione, conta 60 occupati, di cui 40 tecnici e gestori del prodotto. È finalista nel concorso «The AppTourism Awards 2017», organizzato da Segittur in collaborazione con Fitur, al quale hanno partecipato circa 100 app che offorno servizi turistici.

Espansione in Europa

Il momento è perfetto per fare un salto al di là dei confini nazionali. «Nel 2016 - ha infatti affermato il fondatore - ci siamo concentrati sulla creazione del miglior prodotto del mercato, con un team di professionisti e più di 40 persone che lavorano sulla tecnologia e sulle funzioni del prodotto. Inoltre ci siamo preoccupati di consolidare la nostra posizione di azienda leader nel mercato spagnolo. Adesso siamo pronti per accelerare la nostra espansione in Europa e America Latina e per diventare leader anche in questi Paesi». In particolare, restando all'interno del contesto europeo, l'obiettivo è di esportare e consolidare la presenza di Hundredrooms in Italia, Francia, Germania e Regno Unito. La app di Hundredrooms è già operativa in Spagna, ma presto arriverà anche oltre confine.