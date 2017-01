Round per Floome, Axa e Invitalia investono 750mila euro

ROMA - Vale 750mila euro il round di investimento ottenuto da Floome, la startup veneta che ha realizzato un dispositivo da collegare allo smartphone, che permette ai guidatori di verificare il proprio tasso alcolemico in pochi secondi e di usufruire di servizi e informazioni con lo scopo di evitare danni, incidenti e multe. Hanno partecipato all’investimento Axa strategic ventures, il fondo di investimento del gruppo assicurativo Axa, e Invitalia ventures sgr, che gestisce il fondo di co-investimento Italia Venture.

Cosa fa Floome

Fondata a Padova nel 2013 da Fabio Penzo, Marco Barbetta e Luca Escoffier la startup ha sviluppato un dispositivo, con app dedicata, che permette di trasformare il proprio smartphone in un rilevatore di tasso alcolico. Il device tascabile, che grazie alla tecnologia sviluppata dal team ha un prezzo competitivo rispetto ai classici etilometri utilizza gli stessi sensori degli etilometri delle forze dell'ordine e a non necessita di carica o sostituzione della batteria. L'applicazione si scarica gratuitamente e permette di visualizzare sul proprio smartphone il tasso alcolico misurato con il dispositivo, oltre a tante informazioni utili, come il tempo necessario al proprio fisico per smaltire l'eccesso di alcol, il limite legale di ebbrezza e le eventuali sanzioni se ci si mettesse alla guida.

L’alcol e gli incidenti stradali

Ogni anno in Europa la guida in stato di ebbrezza è responsabile da sola di circa un quarto del totale degli incidenti stradali mortali (pari a oltre 10.000 decessi), mentre in Italia è fonte addirittura del 30-35% dei decessi su strada (pari a 1.100-1.300). Basti pensare che circa il 4% dei chilometri percorsi da veicoli europei avvengono sotto l’influenza dell’alcool: cifra che nell’Europa meridionale sale al 7,5%. L’alcool incide significativamente sui tempi di reazione alla guida, riducendo di molto la risposta del guidatore: l’impatto sociale di Floome è enorme perché mira a ridurre notevolmente il fenomeno del «drink and drive», dando la possibilità soprattutto ai più giovani di fare una scelta intelligente e consapevole.

Espansione e nuovi prodotti

Floome vanta ad oggi 20 mila utenti attivi e di recente ha raggiunto clienti in Europa, Asia, Sud Africa, Australia e Stati Uniti. Con questo investimento punta a rafforzare azioni di marketing strategico nel mercato, con l’obiettivo – nel lungo periodo – di offrire il device anche per il controllo digitale e remoto del tasso alcolico alle aziende nel settore trasporto, ospedaliero e controllo dei dipendenti. «Siamo molto orgogliosi di avere il supporto e la fiducia di due partner come AXA Strategic Ventures e Invitalia Ventures - ha dichiarato Fabio Penzo, co-fondatore e amministratore delegato di Floome -. Grazie a questo investimento continueremo a rendere più semplice la vita delle persone e a realizzare nuovi prodotti già nel corso del 2017. Il nostro team – che si sta espandendo e ha nuove assunzioni in vista - si conferma come un gruppo di eccellenza con cuore e mente italiani ma con gli occhi puntati al mondo».