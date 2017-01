MILANO - Un altro importante traguardo quello raggiunto da Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa per i talenti nel digitale, che annuncia oggi un nuovo campus a Vienna, la diciottesima location del network. Dopo il round da capogiro di 12 milioni di euro chiuso a fine 2016, continua quindi l’espansione internazionale dell’azienda, fondata solo 5 anni fa a Brescia.

Talent Garden apre un nuovo campus a Vienna

Il campus di Vienna, che aprirà le porte ad aprile, è stato realizzato grazie al sostegno di A1 Telekom Austria, la più importante azienda telefonica austriaca, la banca Raiffeisen Zentralbank e la Camera di Commercio di Vienna. Talent Garden A1 Telekom Austria offrirà ai talenti del digitale austriaci spazi di coworking, la formazione di TAG Innovation School e tanti eventi su digital e tecnologia, diventando punto di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione austriaca. Stiamo parlando di 5mila metri quadrati con TAG cafè, spazi eventi e un coworking aperto 24/7 che ospiterà oltre 500 professionisti del digitale. Inoltre negli spazi del campus nascerà anche la branch in lingua tedesca di TAG Innovation School, la scuola di innovazione di Talent Garden.

Leggi il roud d'investimento record per Talent Garden »

Perché proprio l’Austria

«Abbiamo in programma di espanderci nei paesi di lingua tedesca da diverso tempo - racconta Davide Dattoli, CEO di Talent Garden -. Vienna ci ha colpito per diversi motivi: prima di tutto è uno degli astri nascenti dell’ecosistema startup e tecnologico europeo, in secondo luogo abbiamo ricevuto il sostegno di grandi società come A1 Telekom Austria ma anche delle istituzioni locali come la Camera di Commercio e terzo il campus sarà un’opportunità non solo per i talenti austriaci ma anche per le tante realtà italiane che vogliono crescere in Europa insieme a noi. Quando abbiamo aperto il primo campus a Brescia volevamo creare un punto di incontro per i talenti del digitale locale, oggi siamo un network che connette i talenti del digitale in Europa, senza confini».

La voglia di innovare

La capitale austriaca ha tutte le carte in regola per ospitare un Talent Garden: una posizione geografica strategica nel cuore del continente, un mix di culture unico che unisce Europa occidentale e orientale e un forte ecosistema dell’innovazione che grazie a supporto finanziario, tecnologico e competenze sostiene la crescita di attività imprenditoriali innovative. «Il Telekom Austria Group è la colonna portante dell’Austria in ambito digitale e fornisce le proprie competenze alla comunità di startup per incoraggiare il rinnovamento - spiega Alejandro Plater, CEO della società -. L’innovazione è nel DNA delle startup, ed è questo il motivo per il quale hanno rivoluzionato interi settori industriali e continueranno a farlo anche in futuro. Questa volontà di innovazione è esattamente ciò che serve maggiormente nel mondo digitale».