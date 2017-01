Cyber security, domani al via ITASEC17: «Dobbiamo creare un'ecosistema» (© )

ROMA - Prende il via domani ITASEC17, conferenza italiana sulla cyber security che si tiene a Venezia dal 17 al 20 gennaio prossimi presso il complesso di San Giobbe dell'Università Ca' Foscari. La conferenza, che è alla sua prima edizione, spiegano gli organizzatori, "avrà carattere multidisciplinare, sarà annuale e itinerante, e si candida a giocare il ruolo di Stati Generali della ricerca Italiana sul settore. L'evento spazierà dalla tecnologia all'economia, alla sociologia, alla politica, alla giurisprudenza e si articola in due Spazi principali: lo Spazio Stakeholder e lo Spazio Scientifico/Tecnico".

«Il nostro Paese - spiega a Roberto Baldoni, direttore del Laboratorio Nazionale Cybersecurity del CINI che ha creato ITASEC - non è ancora pronto a fare 'sistema' per fronteggiare le minacce provenienti dal cyber spazio. C'è bisogno di creare un 'ecosistema', che significa che le Istituzioni devono lavorare per coinvolgere il settore privato in un grande piano per la sicurezza nazionale. ITASEC è, nelle nostre intenzioni, il momento dal quale far partire questo progetto a sostegno dell'Italia».

Per raggiungere questo obiettivo, rimarca il docente dell'università La Sapienza di Roma, «a Venezia avremo oltre 500 ospiti registrati su tre giorni - 150 ricercatori, 100 dalla Pubblica amministrazione e dal governo, 300 da industria e servizi - e più di 350 i registrati per ogni singolo giorno di convegni. In particolare, saranno presenti rappresentanti del Parlamento, sia del COPASIR e della Commissione difesa, e governativi, ovvero del MISE, del ministero dell'Interno, del Comparto Intelligence e della Difesa. Tutti saranno coinvolti nei 10 panel tematici che affronteranno argomenti come cyberwar, industria 4.0, ricerca, protezione di infrastrutture critiche, le capacità di difesa cyber della nazione, le policy italiane e internazionali, la necessità di attrarre investimenti e di sviluppare una più efficace partnership tra settore pubblico e privato. E ogni discussione sarà sostenuta dall'apporto di relazioni internazionali e articoli scientifici - circa 60 - realizzati da più di quaranta organizzazioni di ricerca italiane e non».

Lo Spazio Tecnico/Scientifico vedrà invece alternarsi tre filoni principali: una Scientific Track sulla cybersecurity, una Demo Track mirata a presentare strumenti innovativi sviluppati da industrie, centri di ricerca, e università e una Fil-Rouge Track comprendente una serie di sessioni multidisciplinari su uno specifico hot topic della sicurezza informatica. In tutto più di sessanta presentazioni selezionate da oltre quaranta università e dai maggiori centri di ricerca Italiani. Alcuni temi trattati nella Scientific track: protezione infrastrutture critiche, crittografia, intelligence su web, malware analysis, attack detection ecc.

Nell'edizione 2017, si legge nel programma, tra gli ospiti ci saranno: Pier Paolo Baretta (sottosegretario al ministero Economia e Finanze), Domenico Rossi (sottosegretario al ministero della Difesa), Paolo Ciocca, (vicedirettore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), Matthew Barret del NIST USA, Andrea Servida (EU DG Connect), Luigi Rebuffi (ECSO), Brian Barrios (MITRE - US National Cybersecurity FFRCC). Folta la presenza di soggetti pubblici e privati, tra i quali Cisco, IBM, Microsoft, TrendMicro, Palo Alto Networks, Leonardo, Blu5, Check Point, Saiv, RSA, Deloitte, KPMG, Accenture, Hermes Bay, Blu5, Confindustria, Enel, Associazione Esperti Infrastrutture Critiche, Enisa, Sogei, CERT Nazionale (MiSE) e CNR.

«Ormai - prosegue Baldoni - tutta l'economia gira attraverso questa macchina complessa che si chiama spazio cibernetico. Nella cyber security devono essere primarie competenze e merito. Queste competenze in questo momento in Italia non sono moltissime, quindi vanno concentrate, e allo stesso tempo ne vanno create di nuove tra i giovani per poi metterle in questo ecosistema pubblico-privato. Ciò chiaramente richiede che vengano create determinate condizioni, anche attraverso investimenti appropriati. In tutte le nazioni avanzate la cyber security è la priorità, perché con essa si determina il vantaggio economico-competitivo dei prossimi 50 anni. Se non saremo in grado di fare 'sistema', la complessità dei problemi che abbiamo di fronte sarà difficilmente superabile».