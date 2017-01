Startup, come partecipare al tour di Smau

PADOVA - Sta per tornare l’appuntamento con Smau, il format-evento che toccherà diverse città d’Italia e focalizzato sull’innovazione e sull’imprenditoria italiana. Una grande opportunità per le startup di farsi conoscere al grande pubblico attraverso un tour in tutta Italia. Di fatto, Smau è l'unica piattaforma indipendente in grado di far incontrare in modo mirato ed efficace l'offerta di tecnologia digitale e di innovazione con le PMI, gli operatori di canale e la Pubblica Amministrazione del territorio.

La selezione delle startup

Smau dà la possibilità a una selezione di startup di partecipare gratuitamente al Roadshow Smau che partirà da Padova i prossimi 30 e 31 marzo, le quali saranno selezionate sulla base del prodotto o del servizio in ottica b2b, sulla capacità di essere pronte per un immediato ingresso sul mercato e in base al contenuto innovativo del prodotto o del servizio medesimo. Le startup scelte potranno usufruire degli spazi espositivi, degli stand preallestiti con grafica personalizzata. Nell’ambito degli eventi Live Show avranno la facoltà di presentare il proprio progetto a una platea di investitori e business angels selezionati per allargare sempre più il loro network.

I premi e il networking

Le startup che partecipano al Roadshow Smau 2017 potranno, inoltre, essere selezionate anche per il Premio Lamarck e accederanno gratuitamente all’edizione internazionale di Berlino. Da non dimenticare gli inviti personalizzati, le sinergie messe a punto con l’ufficio stampa che veicola i comunicati coordinando e studiando le attività di networking. Insomma, una bella opportunità per estendere il raggio d’azione della propria idea imprenditoriale. Potete candidarvi qui.

Le tappe del Roadshow 2017

Padova: 30-31 marzo;

Bologna: 8-9 giugno;

Berlino: 15 giugno (evento internazionale);

Milano: 24-26-26 ottobre (evento internazionale);

Napoli: 14-15 dicembre.