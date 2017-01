Home food, quando la tradizione si fa smart: Le Cesarine

BOLOGNA - Un po’ tradizione, un po’ digitale. E pensare che quando sono nate loro, Le Cesarine, la sharing economy manco esisteva, almeno qui in Italia. Era il 2004 quando la professoressa Egeria Di Mallo, antropologa e docente all'Università di Bologna, fondò quella che si può dire la realtà pioniera dell’home restaurant, probabilmente ignara che da lì a qualche anno sarebbe diventato un fenomeno di largo consumo. «Pochi sapevano cos’era Internet e Le Cesarine lavoravano grazie al passaparola», ci racconta l’attuale direttore Giorgio Ciani.

Un network di massaie

Ma andiamo con ordine. Le Cesarine sono un network di quasi 300 massaie sparse per tutta Italia che, aiutate oggi dalla potenza di Internet, aprono le porte della loro casa, mettendo a disposizione le loro capacità cucinarie (non è un errore di battitura, ma un vero e proprio modo di dire comune di questo network e in particolare della fondatrice Egeria Di Nallo) a disposizione della community. «Quando ho conosciuto la professoressa, Le Cesarine erano un’associazione e, di fatto, lo sono ancora - ci racconta Giorgio -. Egeria cominciò a chiedermi di costruirle un sito internet, di quelli moderni, finendo poi per offrirmi l’intero pacchetto. E così sono diventato direttore de Le Cesarine e, insieme all’associazione, ho fondato una startup innovativa, mantenendo Egeria come presidente onorario».

La tradizione culinaria come mission

A fare parte del network de Le Cesarine, sono le massaie di una volta, le vere custodi di quel patrimonio enogastronomico tipico del nostro Paese e che tutto il mondo ci invidia. Mettono a disposizione il loro sapere, cucinando per chi voglia gustarsi le prelibatezze italiane che provengono dalla notte dei tempi. «Ci differenziamo dagli altri social eating - ci dice Giorgio - perchè la nostra mission non è necessariamente far incontrare persone che non si conoscono davanti a un piatto di pasta. Il nostro obiettivo è far conoscere e gustare i piatti della tradizione italiana. Una cena da una delle nostre Cesarine può essere effettuata anche tra due sole persone, ad esempio». La maggior parte degli utenti che usufruiscono di questo servizio è, infatti, composta da stranieri, alla ricerca di una vera e propria esperienza sensoriale a 360 gradi. Il fulcro di questo servizio è quindi la cucina, gli ingredienti, i sapori di una volta.

(© Le Cesarine)

L’assenza di una normativa specifica

Il pagamento della cena avviene direttamente tramite il sito, dopo aver scelto la Cesarina e il suo menù, a seconda della tipologia dei piatti cucinati e della location. C’è poi un’assicurazione contro incidenti o intossicazioni, ogni Cesarina ha un’autorizzazione HACCP e un fatturato annuo sotto i 5mila euro lordi. «Molte problematiche che riscontriamo sono dovute all’assenza di una normativa specifica relativa all’home restaurant, anche se stanno alla proposta di legge in discussione al Parlamento dovremmo rispettare la maggior parte dei parametri che stanno per essere definiti legalmente dalla stessa», ci dice Giorgio.

Pensare in grande

Insomma, un mondo dentro un mondo, quello delle Cesarine che tramandano da decenni le ricette antiche della tradizione italiana, unendo la passione per il buon gusto al digitale che senza dubbio ha facilitato la loro espansione, soprattutto con l’avvento della sharing economy. Ma non è tutto. Dopo aver partecipato a Expo 2015 e aver ricevuto l’interesse anche del New York Times, i sogni si fanno sempre più consistenti: «Sarebbe bello avere delle Cesarine oltre Oceano - conclude Giorgio -. Per ora stiamo cercando di sperimentare il servizio a domicilio, di modo che possa essere fattibile esplorare il mondo della cucina italiana anche a casa propria».