I big investono 1 miliardo in innovazione: 5 tecnologie che potrebbero salvare il mondo

ROMA - Il 2016 è stato un anno che passerà alla storia per molti motivi. Uno dei suoi momenti più significativi è accaduto quando l’accordo di Parigi relativo ai cambiamenti climatici è entrato in vigore. Il gigante tecnologico e filantropo Bill Gates sostiene che abbiamo bisogno di molto di più di un taglio delle emissioni globali per risolvere il nostro problema del clima: «Abbiamo bisogno di un miracolo di energia», dice.

Così, insieme ad alcune delle persone più ricche del mondo, ha lanciato un fondo (1 miliardo di dollari) per investire in soluzioni guidate dalla tecnologia. Essa riunirà i governi e le istituzioni di ricerca e gli investitori miliardari che cercheranno di limitare il cambiamento climatico. Si tratta di cinque innovazioni tecnologiche che potrebbero aiutarli a raggiungere il loro obiettivo.

Produzione di energia

Sappiamo già che l'energia nucleare è un modo di produrre energia elettrica senza emissioni di carbonio, ma dobbiamo ancora sfruttarla in un modo che sia veramente sicuro e conveniente. Potremmo essere più vicini ad una risposta, però. La società canadese Generale Fusion si propone di essere la prima al mondo a creare una centrale di fusione nucleare per la produzione di energia in modo commercialmente redditizio. «Fusion produce zero emissioni di gas serra, emettendo solo l'elio come gas di scarico. E’ richiesta anche meno terra rispetto ad altre tecnologie rinnovabili - dice l’azienda -. L'energia di fusione è intrinsecamente sicura, con zero possibilità di scenari apocalittici e c'è abbastanza combustibile di fusione per alimentare il pianeta per centinaia di milioni di anni».

Trasporti

I trasporti rappresentano il 23% delle emissioni di CO2 legate all'energia a livello mondiale. Ma la domanda di trasporto è solo destinata ad aumentare. Di metodi alternativi ne abbiamo già trovati: dai veicoli elettrici al car sharing, ma per farlo su larga scala abbiamo bisogno di batterie e una tecnologia di ricarica decisamente più efficienti. I ricercatori dell'Università del Surrey dicono di aver fatto una scoperta scientifica in questo senso. Dicono che hanno scoperto nuovi materiali che offrono un'alternativa alla batteria, dimostrando che essi sono 1.000-10.000 volte più potenti. «Questa nuova tecnologia - dicono dall’Università - permette di coprire distanze come le auto a benzina, senza fermarsi per le ricariche».

Cibo

Circa un quarto di tutte le emissioni globali provengono dall’alimentazione di 7 miliardi di persone, e parte di questo arriva dal consumo di carne. «Non c’è modo di produrre abbastanza carne per 9 miliardi di persone», ha detto Bill Gates in un post del blog 2013. Una delle alternative è quello di avviare la produzione di carne coltivata in laboratorio e per la produzione di sostituti della carne che possano avere lo stesso gusto e produrre le stesse sensazioni. Anche se può sembrare fantascienza, sono molte le aziende che stanno investendo in questo senso. Proprio una società sostenuta da Bill Gates ha creato il primo hamburger di carne al mondo basato interamente da proteine vegetali che si trovano per lo più nei piselli.

Hamburger sintetico (© )

Industria

Fare le cose che facciamo tutti i giorni mette a dura prova il nostro clima: il 30% delle emissioni proviene dall’industria. Ma cosa succederebbe se potessimo sfruttare quelle emissioni di CO2 in aria? Carbon Engineering è una startup canadese che sta lavorando esattamente in questa direzione, prendendo l’anidride carbonica direttamente dall’atmosfera per poi utilizzarla come combustibile. La società sta già lavorando su un impianto dimostrativo a Squamish, British Columbia, che sta rimuovendo una tonnellata di CO2 dall'aria ogni giorno.

Gli edifici

Anche le emissioni di gas serra provenienti dagli edifici sono significative. Abbiamo bisogno di illuminazione, elettricità, riscaldamento e raffreddamento sia a casa o in ufficio, a scuola o in un ospedale. Le emissioni combinate provenienti da queste fonti contribuiscono quasi al 20% delle emissioni globali. Parte della risposta sta nel costruire città più intelligenti. Questo è ciò che una società denominata Sidewalk Labs (che fa parte del Alphabet Inc, il genitore di Google) sta facendo, sfruttando le tecnologie digitali per risolvere i problemi urbani pressanti di oggi. Tra i progetti anche lo studio di tecnologie in grado di decongestionare il traffico. E questo potrebbe ridurre drasticamente l'inquinamento dell'aria nelle nostre città. I membri del Breakthrough Energy Coalition (BEC), che conta tra i suoi membri personaggi come Jeff Bezos di Amazon, Jack Ma dal gruppo Ali Baba e Richard Branson, si sono impegnati a investire più di 1 miliardo di dollari in nuove tecnologie nei prossimi 20 anni.