Con DynamiTick il Virtus Entella è la prima squadra di calcio a introdurre prezzo variabile

CHIAVARI - Inizio dell’anno con il botto per DynamiTick, startup leader in Italia per nel fornire soluzioni di dynamic pricing nel settore dello sport e dello spettacolo, che annuncia l’accordo la società di calcio della Serie B Virtus Entella, da oggi la prima squadra di calcio in Italia ad introdurre il prezzo del biglietto variabile.

Il dynamic ticket pricing

Il dynamic ticket pricing è il più evoluto modello di vendita nel ticketing, che, attraverso l’utilizzo di algoritmi, permette di modulare i prezzi in base alla domanda del mercato, ai risultati di vendita e alle oscillazioni di specifiche variabili, offrendo così l’opportunità di incrementare la presenza di spettatori e contenere i biglietti invenduti. È una formula vincente ampiamente diffusa all’estero nell’industria dello sport, dove rappresenta un efficace modello di business soprattutto nello sport professionistico e nei campionati di college americani. Una formula che DynamiTick ha introdotto per la prima volta in Italia nel settore del cinema, permettendo alle sale partner di registrare in pochi mesi, grazie alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia, un consistente aumento dell’affluenza di spettatori e dei ricavi. Dall’avvio nel maggio 2016, i cinema che hanno adottato un sistema di prezzo variabile hanno registrato un aumento del 15% degli spettatori e del 13% del fatturato.

Leggi anche l'intervista a Federico Quarato di DynamiTick »

La prima squadra di calcio smart

Ed ora tocca al settore sportivo. Virtus Entella, grazie alla collaborazione con Dynamitick e l’incubatore per realtà sportive Wylab, è quindi la prima squadra di calcio a servirsi di questa innovativa tecnologia. Come già avviene per i voli aerei, i viaggi e per il cinema, il prezzo del biglietto per assistere alle partite giocate in casa potrà cambiare a seconda di numerose variabili (momento d’acquisto, avversario, condizioni meteorologiche) all’interno di un delta complessivo del 40%. Il nuovo sistema sarà introdotto a partire dal girone di ritorno del Campionato Italiano di Serie B con il match Virtus Entella-Frosinone in programma il 21 gennaio 2017 e varrà per l’acquisto dei biglietti presso lo Stadio Comunale di Chiavari (GE), le rivenditorie autorizzate e per gli acquisti on line. «La collaborazione con Dynamitick nasce dall’intento di avvicinarci sempre più ai nostri tifosi, cercando di dar loro la possibilità di acquisire il biglietto al prezzo più idoneo per ogni singolo evento - ha detto Matteo Matteazzi, direttore dell’Entella -. L’algoritmo di Dynamitick darà origine a fluttuazioni dei prezzi che saranno sempre monitorate dalla nostra Biglietteria, nell’intento di premiare coloro che seguono con fedeltà e attenzione le nostre vicende».

La trasparenza con i tifosi

Il costo dei biglietti di ogni partita sarà calcolato in base a decine di fattori, incrociando variabili come l’orario, l'anticipo con cui si acquista il proprio ticket, ma anche le condizioni meteorologiche, il blasone della squadra ospite e la rivalità, la probabilità di assistere a tanti gol nella partita. Tutti aspetti analizzati scientificamente dagli algoritmi di intelligenza artificiale di DynamiTick. «Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo con la Virtus Entella che segna il nostro ingresso nel mercato del calcio - ha detto Federico Quarato, CEO di Rynamitick -. Ci auguriamo che questa partnership possa aprire la strada al rinnovamento del ticketing per tutta l’industria dello sport italiano. Una delle ragioni di questo stato risiede proprio nel calo di pubblico negli stadi e nei palazzetti sportivi. Un fenomeno che ha molteplici ragioni e tra queste ci sono le errate strategie di pricing. Vendere al prezzo corretto significa riallacciare un rapporto trasparente con i propri tifosi».