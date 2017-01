Hr Innovation Forum a Bologna il 23 e 24 marzo

BOLOGNA - Dopo il successo della I° edizione che ha coinvolto più di 150 aziende (personale Executives HR), torna a Bologna Hr Innovation Forum, il primo evento in Italia dedicato all’innovazione e tecnologia applicate al Talent Management. L’atteso FORUM si terrà il 23 e 24 marzo 2017 nella splendida cornice del Savoia Hotel Regency.

Hr Innovation Forum

Due giornate di seminari sui nuovi trend e sulle più innovative soluzioni tecnologiche e non solo. L’evento sarà anche una grande opportunità per fare networking e costruire la propria rete di contatti per il proprio business e per lo scambio di esperienze e conoscenze sui temi legati al mondo HR. «L’obiettivo del nuovo evento sarà, quindi, quello di allargare i temi dell’innovazione non solo agli aspetti strategico-operativi ma anche alle nuove tecnologie emergenti. Il nostro obiettivo – afferma Eugenio Amendola, chairman dell’evento – è quello di promuovere innovazione informando e formando il personale HR delle aziende su nuove soluzioni e nuovi approcci al talent management».

I temi trattati

I temi che saranno discussi vanno dalle Neuroscienze all’Intelligenza Spirituale, dalla Digital Transformation all’Employer Branding, dallo Storytelling allo Smart Working, dalla Social Reputation al Social Recruiting & Gamification e molti altri argomenti emergenti che, sempre di più, stanno influenzando il Talent Management.