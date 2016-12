Tecnologia e didattica, come cambia il futuro

ROMA - La rivoluzione digitale si è imposta in tutti gli ambiti e i momenti della nostra vita. La scuola e la didattica, allo stesso modo, sono oggetto di profondi cambiamenti legati all'affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di apprendimento. Cambia il contesto dell'insegnamento in aula, da frontale e nozionistico a interattivo e sociale. Nascono nuove metodologie d’insegnamento che favoriscono la creatività, la ricerca e la scoperta, la sperimentazione, il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, con un nuovo ruolo, tutto da inventare, degli insegnanti.

Negli ultimi anni molte scuole italiane si sono dotate di computer e applicazioni e tutte hanno visto le loro aule riempirsi di studenti «smanettoni», dotati di almeno un dispositivo elettronico. Ormai la tecnologia non è più un problema, ma gli effetti che ha sulla didattica ci porta inevitabilmente a riflettere sul ruolo che insegnanti e adulti hanno nell’educazione dei ragazzi.

Molti genitori sono convinti che la tecnologia possa amplificare le capacità pedagogiche della scuola e dei suoi insegnanti ma al tempo stesso stanno cominciando a capire che la tecnologia da sola non basta e che è sempre più necessaria una guida umana e adulta. Una richiesta che trova un riscontro concreto nelle scelte che molti genitori della Silicon Valley, istruiti e professionalmente impegnati nelle aziende tecnologiche, hanno fatto mandando i loro figli in scuole nelle quali la tecnologia è severamente bandita. Difficile pensare che essi siano contrari alla tecnologia o tecnofili. Semplicemente non credono che la tecnologia o l'introduzione a scuola di maggiori gadget tecnologici possano formare teste ben fatte e contribuire allo sviluppo e alla maturazione ideale dei loro pargoli. Scelta giusta o sbagliata? Le risposte possono essere molteplici, una prevale su tutte: il rischio di sopravvalutare il ruolo della tecnologia nell'insegnamento e si sottovalutarne i suoi effetti.

In questo nuovo contesto cambia profondamente anche il ruolo dell'insegnante, chiamato a fare da guida a persone già esperte nella ricerca di nuove conoscenze ma ancora incerti sulle metodologie da utilizzare e gli approcci da adottare per risolvere problemi.