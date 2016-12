E-Marco Polo, la vetrina in Cina per il Made in Italy

ROMA - Prende ufficialmente il via E-Marco Polo, la nuova grande vetrina per le aziende e i brand del nostro Paese che intendono operare nel mercato cinese avvalendosi di partner di rilevanza internazionale nel campo dell'e-commerce e di primarie istituzioni finanziarie. Il progetto, il cui accordo è stato siglato tra Alibaba e il Governo italiano nel 2014, permette alle aziende Made in Italy di promuovere i proprio prodotti su Tmall Global, una dei più grandi portali B2C e-commerce nel mondo. Il mercato di riferimento di questa piattaforma si attesta, infatti, sui 511 miliardi di euro, con una crescita media annuale del 34% dal 2013 al 2015.

Una vetrina sulla Cina

E-MP lancia così una vetrina B2C di servizi "end-to-end" che permette ad aziende e brand italiani di vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori cinesi senza avere una presenza fisica nel Paese. Dopo l’accordo con Alibaba stretto nel 2014, i passi compiuti da E-Marco Polo sono stati molti. Si è partiti con una fase di «knowledge», comprensione dei bisogni delle aziende italiane e degli stili di consumo in Cina, si è passati alla fase di sviluppo con il disegno del modello di servizio, per arrivare al test operativo attraverso una fase pilota focalizzata sul settore Food & Beverage. Il 2017 sarà, invece, costituito dalla cosiddetta industrializzazione e quindi l’estensione del servizio a tutti i player.

Anche altri mercati

La società (E-Marco Polo S.p.A) gestirà iniziative di marketing per indirizzare gli utenti di Tmall Global verso la vetrina di vendita dei prodotti alimentari italiani e fungerà da "general contractor" con i fornitori che gestiranno in Cina i servizi logistici a supporto dei processi di import, marketing, customer care, oltre alle strategie e alle azioni di brand-marketing. L’obiettivo di E-Marco Polo è quello di poter replicare il ponte anche verso altri mercati e su altre piattaforme internazionali, in Sud America e Medio Oriente.

Perché Alibaba Group

Alibaba Group, fondata nel 1999, è il più grande marketplace per l'online e il mobile di e-commerce al mondo, con un giro d'affari pari a 485 miliardi di dollari, oltre 10 milioni di active seller e 439 milioni di active shoppers, mentre Tmall Global è la piattaforma di Alibaba Group lanciata a febbraio 2014, dedicata all'e-commerce cross-border, che prevede procedure di sdoganamento semplificate e un regime di tassazione agevolato. Tmall Global oggi conta più di 5.400 vetrine di aziende e brand internazionali da oltre 25 Paesi, che possono vendere direttamente ai consumatori cinesi senza richiedere una presenza fisica nel Paese.