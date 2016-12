Unicredit Start Lab 2017, al via il programma di accelerazione per startup

MILANO - Torna con la quarta edizione Unicredit Start Lab, l’iniziativa volta a sostenere startup e imprese innovative per il progresso tecnologico e dei talenti. Si tratta di un intenso programma di accelerazione che si articola in più fasi, partendo dalla fase di mentoring e supporto all’assegnazione di un premio in denaro.

Unicredit Start Lab

Un team esperto e un pool di partner seguono in modo continuativo tutte le startup che fanno parte del programma di accelerazione per trasformare le idee in progetti di mercato, per rispondere alle esigenze nelle diverse fasi di vita aziendale e creare opportunità di crescita. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine.

La categorie in concorso

E’ possibile effettuare l’application fino al 2 maggio 2017 attraverso il sito dedicato. Le idee imprenditoriali potranno riguardare quattro precise aree tematiche: Innovative Made in Italy (categorie come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo); Digital (aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech); Clean Tech (categorie come l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti); Life Science (categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive).

Premio da 10mila euro

Un programma importante e di discreto successo quello messo a punto da Unicredit che, solo nell’ultimo anno, ha visto la presentazione di ben 898 progetti, di cui il 55% ancora non costituiti. In 3 anni ha visto ben 250 startup premiate e 200 partner coinvolti. Per ciascuna delle quattro categorie sarà assegnato un premio da 10mila euro che andrà al progetto più meritevole.