Fidget Cube, il cubetto antistress per i lavoratori duri

TORINO - Al giorno d’oggi esser colpiti da stress è praticamente un rischio quotidiano. Complice i carichi di lavoro e l’aumento spropositato delle logiche di smart working che spingono gli imprenditori a essere sempre più flessibili come orari e come luogo, lo stress dietro la scrivania è diventato un disturbo comune. Uno studio recente citato nel Rapporto dell’Ilo Workplace Stress: A collective challenge stima in oltre 40 milioni il numero di persone che nei Paesi dell’Unione europea sono colpite da stress da lavoro.

Il cubo antistress

Quando siamo colpiti da stress è molto facile che ci troviamo a compiere gesti meccanici e fisici che ci distraggono dal caos mentale e ci aiutano a scomporre i lavori che dobbiamo eseguire per poterli svolgere uno alla volta. Una sorta di protezione generata dal nostro cervello. E così battiamo le dita sul tavolo, facciamo ballare le gambe o stringiamo un oggetto gommoso. Ma tra chi attua questi meccanismi e chi, invece, dall’altra parte dell’ufficio non li sopporta, la linea è molto sottile. Due ragazzi statunitensi potrebbero, tuttavia, aver trovato la soluzione. Si chiama Fidget Cube ed è a tutti gli effetti un cubo antistress, con lati diversi a seconda delle esigenze.

(© Kickstarter)

Sei milioni su Kickstarter

Già perché Fidget Cube ha quattro lati completamente diversi: c’è il lato con i tasti da schiacciare, il joystick finto da manipolare, l’interruttore da premere o la rotella da far scorrere. Il cubo è piccolo e leggero per essere trasportato comodamente in tasca e averlo sempre a disposizione quando ne abbiamo bisogno. Per non infastidire chi ci circonda, la maggior parte dei bottoni sono silenziati. L’idea è di per sé semplice, ma geniale. Tanto che su Kickstarter ha raccolto più di 6 milioni di dollari di finanziamento. Un bel colpo: oggi il cubetto antistress è, infatti, acquistabile nei negozi alla modica cifra di 20 euro.