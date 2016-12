Un anno da record, cosa abbiamo comprato su Amazon

MILANO - Un anno da record per Amazon che complice Black Friday e Natale ha visto incrementare sempre più le casse. Merito anche degli shopper, sempre più inclini ad effettuare acquisti online. I clienti in tutto il mondo hanno dimostrato di amare la consegna veloce per i loro regali di Natale, infatti, in questo periodo di festività Amazon ha venduto più di un miliardo di articoli in tutto il mondo con Prime e con la Logistica di Amazon.

Cosa abbiamo comprato su Amazon

Merito anche dei prezzi bassi e della spedizione senza costi aggiuntivi. Di fatto il Black Friday è stato il giorno con il più alto numero di prodotti venduti nella storia di Amazon con 1 milione di unità ordinate in 24 ore a ritmo di più di 12 articoli al secondo. Tra i prodotti più venduti sulla piattaforma troviamo al primo posto i giocattoli con il gioco di società Twitter Hasbro; i video games con FIFA 17 per PlayStation 4; l’elettronica di consumo con PlayStation 4 500 GB Telaio Slim. Seguono la macchina per il caffè espresso, il DVD di Harry Potter e Fitbit carica 2, il braccialetto per il monitoraggio del battito cardiaco e l’attività fisica.

«Siamo entusiasti dei nostri risultati - ha detto Jeff Wilke -. Non avremo potuto ottenere questi obiettivi senza la dedizione e il duro lavoro dei nostri collaboratori, dei nostri partner e di tutto il nostro team. E’ sorprendente vedere come le squadre siano capaci di riunirsi per servire i clienti durante le vacanze».

Spedizioni in 10 minuti

La spedizione più veloce durante questa stagione di festa è stato un ordine Prime Now, consegnato a un cliente di Milano in 10 minuti e 53 secondi. I clienti di Milano hanno utilizzato Prime Now per i regali dell'ultimo minuto. I più venduti su Prime Now sono: Indovina Chi?, il tablet Fire, Diffusore Bluetooth portatile JBL GO JBLGOBLK e il videogioco FIFA 17.