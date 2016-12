Nuova call per startup AgriTech

ROMA - Oltre 1 milione di euro per le startup dell’industria agroalimentare. E’ questo il budget messo a disposizione da Katana, l’acceleratore d’impresa finanziato dall’UE che mira a sostenere le idee innovative nate all’interno dell’Europa da startup, imprenditori e PMI.

Cosa offre Katana

L’acceleratore è, infatti, alla ricerca di imprenditori e startup che abbiano una grande visione futura nel settore dell’agroalimentare, con applicazioni ICT, Big Data, precision farming e connessi. Katana offre ai migliori 100 candidati un finanziamento di 2mila euro, mentre alle migliori 10 startup - che saranno valutate in termini di attrattività di mercato e prestazioni - saranno concessi 100mila euro ciascuno; oltre a servizi per un valore di 20mila euro.

Come applicare

I team selezionati saranno supportati dai coach di Katana attraverso workshop e corsi online. L’application è aperta fino al 28 febbraio 2017. Per partecipare è necessario registrare un video di due minuti che metta in evidenza lo stato della startup e l’esperienza maturata nel settore di riferimento ( tra cui dinamiche della filiera agroalimentare e visione futura).