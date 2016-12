Vacanze di Natale, 5 città per gli Smartworker

MILANO - Natale in vacanza o Natale al lavoro? Sembra una domanda dalla risposta scontata, ma per chi ha un’impresa tutta sua, una startup e si dimena tra un impegno e l’altro in vero stile freelance, ritagliarsi del tempo per brindare con Pandoro o Panettone non è poi così semplice. Causa i tempi che cambiano, il lavoro sempre più flessibile, dove spesso si è costretti a viaggiare già tutto l’anno. Del resto, sono sempre di più quei professionisti che preferiscono non restare indietro e rischiare di dover affrontare montagne di email al loro ritorno dalla vacanza in montagna, o, ancora, coloro che proprio durante le feste hanno delle scadenze lavorative importanti ma che comunque non vogliono rinunciare alla settimana sulla neve.

I viaggi lavoro/piacere

La tendenza consolidata, infatti, è quella dei viaggi di lavoro che si trasformano in viaggi di piacere e vice versa. E i Worksumers, quei lavoratori moderni che – secondo l’Osservatorio di COPERNICO Where Things Happen – hanno esigenze di consumo in relazione al loro lavoro, sono sempre più alla ricerca di spazi innovativi e interattivi che rappresentano una chiara espressione del concetto di smartworking. Le soluzioni ricercate in città così come in montagna o al mare, sono connessione veloce, scrivanie e caffè, ma anche un ambiente stimolante e divertente. Vi suggeriamo alcune mete, dove potersi rilassare, con lo sguardo rivolto alla casella di posta elettronica.

Cortina

La meta invernale per eccellenza offre alcune possibilità per lavorare in flessibilità, come le hall degli hotel. Tra i tanti, suggeriamo l’Hotel De La Poste, l’ Ancora, il Bellevue oppure l’Ambra, dove a fine giornata il worksumer potrà premiarsi con un ottimo aperitivo. E proprio grazie ai suoi aperitivi Cortina è il luogo ideale per il professionista che vuole costruire nuove e potenzialmente fruttuose conoscenze: basta recarsi al centralissimo L’Enoteca o alla Baita Fraina o ancora alla bottega del vino Villa Sandi per tessere relazioni con i businessman e i manager che hanno fatto di Cortina il luogo di villeggiatura privilegiato della classe imprenditoriale italiana. Anche chi ama camminare in alta quota non deve necessariamente rinunciare a restare al passo anche con il lavoro: può infatti mettere l’ebook reader nello zaino e dirigersi in uno dei rifugi della zona come la baita Piè Tofana (accessibile anche in auto) oppure El Camineto, per leggere un bel libro sulla formazione professionale in tutta tranquillità. Per lo smart worker che invece vuole semplicemente godersi un buon pasto con vista sulle piste da sci, il ristorante Son Zuogo è il posto ideale.

Aspen

Aspen è una meta mondana e piuttosto costosa; intercetta gran parte di quel turismo di classe desideroso di sciare in Colorado. Capita spesso di incrociare qualche vip sulle varie piste o in funivia. Ma Aspen non è solo neve. Il centro storico della città, con i suoi edifici caratteristici in mattoncini rossi e una storia che tradisce il vecchio West, è decisamente affascinante, soprattutto per chi ama girovagare fra boutique di lusso e bar raffinati. Per coloro che vogliono ricaricare le batterie e, perché no, approfittare del turismo locale per incontrare il futuro finanziatore del proprio progetto imprenditoriale, Aspen è il posto migliore. Per un pranzo d’affari, consigliamo il ristorante Element 47 all’interno dell’hotel Little Nell, mentre per una sessione di lavoro in tranquillità, il luogo ideale è l’elegante living room dell’Hotel Jerome.

New York

Se invece alla montagna si preferisce la città, New York è sicuramente la capitale natalizia per eccellenza. La città che non dorme mai offre un’infinita serie di alternative per chi vuole rimanere connesso e conoscere altri lavoratori indomiti. Dalla capillare rete di WeWork alla iper-trendy Soho House, senza dimenticare i vari Starbucks e le tante caffetterie che offrono connessione wi-fi gratuita (e un buon riparo dal freddo!). New York, insomma, è la meta per chi non si ferma mai. Il nostro consiglio è scendere a Washington Square Park, entrare nella calda ed accogliente lobby del Marlton Hotel e accomodarsi sui divanetti vicino al camino, per gustare l’atmosfera da beat generation, sorseggiare un ottimo drink tra una telefonata e l’altra o mentre si dà un’occhiata alla posta.

Vienna

Atmosfera imperiale, eleganza e fasto à la «Belle Epoque», ma anche avanguardia e moltissimi luoghi adatti al worksumer. Chi vuole immergersi nella Vienna d’altri tempi può sostare al Cafè Heiner, perfetto per una colazione tipica e per leggere con tranquillità quel libro sul work-life balance che non si è ancora riusciti a finire, oppure gustare il dolce caratteristico – la celebre torta Sacher – presso il Café Sacher, istituzione sin dal 1832 che però non disdegna un tocco di modernità nell’offrire la connessione wi-fi ai suoi ospiti. Per chi ama lavorare in un contesto meno tradizionale, presso il Das Kolin è possibile sostare per un brunch oppure un cocktail, anche all’aperto nel colorato Schanigarten, l’area esterna del locale.

Cape Town

Chi dice che il Natale debba per forza essere freddo o innevato? Per il lavoratore che preferisce prendersi una pausa dall’inverno non c’è modo migliore che scaldarsi al sole del Sud Africa e, perché no, surfare nelle baie di Cape Town, da Clifton a Sea Point, da Glen Beach a Camps Bay. Clifton Beach, in particolare, offre moltissimi spazi dove è possibile pranzare e restare per una sessione di lavoro post-spiaggia, o ancora, un altro luogo frizzante in cui abbondano le caffetterie alla moda è Waterfront, perfetto per una sosta pomeridiana con pc alla mano. Cape Town offre anche molti spazi di co-working per lavorare con tutte le comodità che si addicono al perfetto worksumer e conoscere la community innovativa locale: come Spin Street House, dal design moderno e accogliente o The Nest Space, dedicato ai creativi.