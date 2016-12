Mapendo chiude un round da 1,1 milioni di euro

MILANO - Un regalo da 1,1 milioni di euro si troveranno sotto l’albero i ragazzi di Mapendo, startup specializzata nella gestione di campagne di acquisizione utenti per applicazioni mobile su IOS e android che ha appena chiuso un round di finanziamento proprio dal valore di 1,1 milioni. A stringere le mani a Lorenzo Viscanti e Marco Marchini, sono stati Italian Angels for Growth, principale network di business angels in Italia e il neonato fondo di investimento creato da Gianluca Dettori, Barcamper Ventures, che hanno rispettivamente investito 520mila e 200mila euro. Contemporaneamente a questa operazione i soci di Mapendo hanno deciso di reinvestire gli utili non distribuiti, portando il valore complessivo degli investimenti a oltre 1,1 milioni di euro.

Round di investimento per Mapendo

Un ottimo successo per Mapendo che in soli 24 mesi dalla nascita ha già un fatturato di oltre 2,5 milioni di euro e opera quasi esclusivamente all’estero con operatori e-commerce inglesi, tedeschi, statunitensi e latino-americani. Di fatto, la startup, analizza l’attività degli utenti sugli smartphone e con le informazioni ricavate ottimizza la pubblicità delle società clienti su questi device. «Continuiamo a sviluppare tecnologia in Italia – ha dichiarato Lorenzo Viscanti, fondatore di Mapendo – e vogliamo crescere sempre di più all’estero. Grazie a questa operazione diventeremo una azienda globale, il nostro cuore tecnologico crescerà ancora in Italia, a Bologna, allo stesso tempo saremo sempre più presenti all’estero sui mercati nord europei e americani».

Una realtà dall’approccio pragmatico

Al round di investimento ha partecipato in prima battuta Italian Angels for Growth, un network che ogni anno prende in visione oltre 500 business plan di imprese innovative per presentare ai 140n soci di cui è composto circa 15 progetti che siano degni di attenzione «Mapendo ci ha convinto per il suo approccio pragmatico e scalabile all’ormai maturo settore del mobile advertising - ha detto Antonio Leone, presidente di IAG -. Riteniamo imbattibile la loro proposta per i clienti pubblicitari, orientata alla generazione immediata di ricavi e di lead commerciali».