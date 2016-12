ProBeam, il proiettore di LG che rimpiazza la TV

ROMA - Un piccolo cofanetto smart che potrebbe rimpiazzare la vecchia e amata televisione, già in crisi a seguito della crescita esponenziale di programmi e serie tv in streaming e online (pensate ad esempio a Netflix). Il mercato delle smart TV potrebbe avere davvero i giorni contati con un nuovo proiettore laser firmato LG, ProBeam.

Il proiettore TV di LG

E’ maneggevole, leggero (pesa solo 2,1 chilogrammi), sufficientemente potente (2mila lumen), e può proiettare anche in piena luce. ProBeam HF80J è collegabile a smartphone e tablet e con webOS integrato, dà la possibilità all’utente di caricare app e di riprodurre i contenuti che abbiamo sui nostri dispositivi. In più a bordo c’è anche il «Sound Sync Adjustment», tecnologia che riallinea suoni e immagini annullando di fatto il classico ritardo che troviamo in tanti concorrenti.

(© )

La presentazione al CES 2017 di Las Vegas

Si tratta di una delle novità più attese per il prossimo CES 2017, la fiera dedicata all’elettronica di consumo che si terrà dal 2 al 5 gennaio 2017 a Las Vegas, dove LG avrà - a questo punto - un ruolo decisamente rilevante. Di fatto, secondo le dichiarazioni del produttore, il proiettore laser è in grado di competere con le attuali Smart Tv. Ancora top secret il prezzo, la modalità e il tempo di distribuzione sul mercato, che LG annuncerà molto probabilmente nel nuovo anno, in corrispondenza della fiera di Los Angeles.